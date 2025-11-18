Ρεκόρ με 580 σκάφη και 629 ιστιοπλόους στην «Athens International Sailing Week 2025
Οι 14 χώρες που εκπροσωπούνται είναι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ινδία, Χονγκ Κονγκ, Λιθουανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρουμανία, Κύπρος, Ελβετία, Γερμανία, Ουκρανία, Τουρκία και φυσικά η Ελλάδα 

Λίγες ημέρες πριν αρχίσει η τρίτη και τελευταία φάση της 34ης «Athens International Sailing Week 2025» οι συμμετοχές έχουν φτάσει τα 580 σκάφη με 629 ιστιοπλόους από 14 χώρες!

Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη στον Σαρωνικό κόλπο και διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου.

Αναλυτικά οι συμμετοχές ανά κλάση είναι:
ΟΠΤΙΜΙΣΤ 240
TECHNO 73
ILCA 4 110
ILCA 6 ανδρών 26
ILCΑ 6 γυναικών 20
ILCΑ 7 35
420 44 (διθέσιο σκάφος)
49er 5 (διθέσιο σκάφος)
IQFOiL 27

Οι 14 χώρες που εκπροσωπούνται είναι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ινδία, Χονγκ Κονγκ, Λιθουανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρουμανία, Κύπρος, Ελβετία, Γερμανία, Ουκρανία, Τουρκία και φυσικά η Ελλάδα.

Την  Τρίτη έγιναν ιστιοδρομίες στις ολυμπιακές κλάσεις ILCA 6 γυναικών και στα ILCA 7 ανδρών.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του αγώνα της δεύτερης φάσης που μεταδίδεται σε Live Streaming στο κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube είναι:
 
49er (5 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)
 
1. Γεώργιος Παπαδόπουλος - Πέτρος Κωνσταντινίδης 4
2. Ευάγγελος Δολιανίτης – Νικόλαος Γιωτόπουλος 7
3. Παναγιώτης Σωτηρίου - Παναγιώτης Μυλωνάς 11
 
 
ILCA 6 γυναικών (20 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)
 
1. Ερμιόνη Γκίκα 7
2. Βαρβάρα Πόρτολου 13
3. Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη 23
 
IlCA 7 ανδρών (35 σκάφη, 7 ιστιοδρομίες)
 
1. Νικ Χαλιντέι Χονγκ Κονγκ 18
2. Σπύρος Προβελέγγιος 25
3. Αναστάσιος Παναγιωτίδης 27
 
Ο αγώνας ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η τρίτη και τελευταία φάση μέχρι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου που έχει προγραμματιστεί η τελετή λήξης στις 7 το απόγευμα στη Βούλα.

