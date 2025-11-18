Ρεκόρ με 580 σκάφη και 629 ιστιοπλόους στην «Athens International Sailing Week 2025

Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη στον Σαρωνικό κόλπο και διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου.

Κλείσιμο

Λίγες ημέρες πριν αρχίσει η τρίτη και τελευταία φάση τηςοι συμμετοχές έχουν φτάσει τα 580 σκάφη με 629 ιστιοπλόους από 14 χώρες!ΟΠΤΙΜΙΣΤ 240TECHNO 73ILCA 4 110ILCA 6 ανδρών 26ILCΑ 6 γυναικών 20ILCΑ 7 35420 44 (διθέσιο σκάφος)49er 5 (διθέσιο σκάφος)IQFOiL 27Οι 14 χώρες που εκπροσωπούνται είναι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ινδία, Χονγκ Κονγκ, Λιθουανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρουμανία, Κύπρος, Ελβετία, Γερμανία, Ουκρανία, Τουρκία και φυσικά η Ελλάδα.Την Τρίτη έγιναν ιστιοδρομίες στις ολυμπιακές κλάσεις ILCA 6 γυναικών και στα ILCA 7 ανδρών.