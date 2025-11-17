Η κληρονομιά του «βασιλιά» του ποδοσφαίρου αλλάζει χέρια: Ο Νεϊμάρ αγοράζει το εμπορικό σήμα «Pelé»
Η κληρονομιά του «βασιλιά» του ποδοσφαίρου αλλάζει χέρια: Ο Νεϊμάρ αγοράζει το εμπορικό σήμα «Pelé»

Με συμφωνία ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων, η οικογένεια Νεϊμάρ αποκτά τα δικαιώματα του ονόματος και της εικόνας του Πελέ, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της πιο ιερή κληρονομιάς του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου

Το πιο σεβαστό εμπορικό σήμα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου περνά επίσημα στα χέρια της οικογένειας Νεϊμάρ. Η εταιρεία NR Sports, που διοικείται από τον πατέρα του σταρ της Σάντος, ολοκλήρωσε την εξαγορά του brand «Pelé», αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του ονόματος, της εικόνας και του ιστορικού αρχείου του αιώνιου «Βασιλιά» του ποδοσφαίρου.

Η συμφωνία, που εκτιμάται στα 18 εκατομμύρια δολάρια, χαρακτηρίζεται από τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ ως «ιστορική» – όχι μόνο για το οικονομικό της μέγεθος, αλλά και για τον συμβολισμό της. Μετά τον θάνατο του Πελέ τον Δεκέμβριο του 2022, η αξιοποίηση της επωνυμίας του είχε μείνει περιορισμένη. Πλέον, η NR Sports αναλαμβάνει την αποστολή να αναβιώσει και να διεθνοποιήσει την εμπορική κληρονομιά του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Ένα όραμα πέρα από το όνομα

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του UOL, Πέδρο Λόπες Γκιμάρ και Ντανίλο Λαβιέρι, οι διαπραγματεύσεις κύλησαν ομαλά, με κοινό στόχο να τιμηθεί αλλά και να εξελιχθεί η κληρονομιά του Πελέ. Η NR Sports σκοπεύει να λανσάρει νέα προϊόντα, συλλογές και διεθνείς συνεργασίες, αλλά και να υποστηρίξει πρότζεκτ που θα αφηγούνται την ιστορία και την επιρροή του Βραζιλιάνου θρύλου στις νέες γενιές.

Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται στις 19 Νοεμβρίου, ημερομηνία με έντονο συμβολισμό: την επέτειο του 1.000ού γκολ στην καριέρα του Πελέ.

Πέρα από το εμπορικό σκέλος, η NR Sports έχει ήδη δώσει δείγματα σεβασμού προς τη μνήμη του θρύλου. Η εταιρεία χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση της σουίτας που χρησιμοποιούσε ο Πελέ στο γήπεδο Βίλα Μπελμίρο της Σάντος, μετατρέποντάς τη σε ένα μικρό μουσείο-φόρο τιμής.

