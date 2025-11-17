Η κληρονομιά του «βασιλιά» του ποδοσφαίρου αλλάζει χέρια: Ο Νεϊμάρ αγοράζει το εμπορικό σήμα «Pelé»

Με συμφωνία ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων, η οικογένεια Νεϊμάρ αποκτά τα δικαιώματα του ονόματος και της εικόνας του Πελέ, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της πιο ιερή κληρονομιάς του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου