Βίντεο: Τα 11 υποψήφια γκολ για το βραβείο Πούσκας

Μια... ενδεκάδα από γκολάρες επέλεξε η αρμόδια επιτροπή της FIFA προκειμένου να μάθουμε σε ποιον ποδοσφαιριστή θα απονεμηθεί φέτος το Βραβείο Πούσκας



Τα έντεκα υποψήφια γκολ που έχουν σημειωθεί το διάστημα μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 - 2 Αυγούστου 2025, έχουν τεθεί ήδη σε ψηφοφορία από το κοινό με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Δεκεμβρίου και τον τελικό νικητή να ανακοινώνεται στην τελετή απονομής των βραβείων «The Best» της FIFA τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Δείτε το βίντεο και απολαύστε στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας:



