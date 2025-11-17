Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Βίντεο: Τα 11 υποψήφια γκολ για το βραβείο Πούσκας
Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα τα κορυφαία γκολ της περσινής σεζόν που θα διεκδικήσουν το φετινό βραβείο Πούσκας
Τα έντεκα υποψήφια γκολ που έχουν σημειωθεί το διάστημα μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 - 2 Αυγούστου 2025, έχουν τεθεί ήδη σε ψηφοφορία από το κοινό με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Δεκεμβρίου και τον τελικό νικητή να ανακοινώνεται στην τελετή απονομής των βραβείων «The Best» της FIFA τον ερχόμενο Ιανουάριο.
Δείτε το βίντεο και απολαύστε στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας: The FIFA Puskás Award 2025 nominees are out! 💫🔥
Forget the hype — based on pure beauty of the goals, who do you think deserves it this year? 👇⚽ pic.twitter.com/U238zgqvla
