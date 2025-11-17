Βίντεο: Τα 11 υποψήφια γκολ για το βραβείο Πούσκας
Βίντεο: Τα 11 υποψήφια γκολ για το βραβείο Πούσκας

Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα τα κορυφαία γκολ της περσινής σεζόν που θα διεκδικήσουν το φετινό βραβείο Πούσκας

Μια... ενδεκάδα από γκολάρες επέλεξε η αρμόδια επιτροπή της FIFA προκειμένου να μάθουμε σε ποιον ποδοσφαιριστή θα απονεμηθεί φέτος το  Βραβείο Πούσκας!


Τα έντεκα υποψήφια γκολ που έχουν σημειωθεί το διάστημα μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 - 2 Αυγούστου 2025, έχουν τεθεί ήδη σε ψηφοφορία από το κοινό με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 3 Δεκεμβρίου και τον τελικό νικητή να ανακοινώνεται  στην τελετή απονομής των βραβείων «The Best» της FIFA τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Δείτε το βίντεο και απολαύστε στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας:

