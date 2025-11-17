Πυροβόλησαν παίκτη του NFL στο κέντρο του Μανχάταν - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Πριν από λίγο η Αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στην κυκλοφορία ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο ύποπτος - Πυροβολήθηκε έξω από πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο