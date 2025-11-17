Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Παράνομος στοιχηματισμός στο NBA: Στο μικροσκόπιο των ερευνών και συνεργάτες του ΛεΜπρον Τζέιμς που είναι στελέχη των Λέικερς
Η Λίγκα, μετά από πιέσεις που δέχθηκε από το Κογκρέσο, διευρύνει την έρευνα μετά τις ομοσπονδιακές διώξεις για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και όπως αποκαλύπτει το Athletic, ζητήθηκε να παραδοθούν κινητά τηλέφωνα από στελέχη των Λέικερς στο πλαίσιο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό
Νέες σεισμικές δονήσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου μετά από δημοσίευμα του The Athletic που δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που κλονίζει την αξιοπιστία της διοργάνωσης εδώ και ένα μήνα περίπου.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα το NBA έχει ζητήσει από πολλές ομάδες, ανάμεσά τους και τους Λος Άντζελες Λέικερς, να παραδώσουν έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές, στο πλαίσιο της έρευνας για παράνομο αθλητικό στοιχηματισμό. Η έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα αποφασίστηκε να επεκταθεί καθώς διάφορες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας ζήτησαν εξηγήσεις από το ΝΒΑ σχετικά με το πώς δεν εντόπισε νωρίτερα ενδείξεις συμμετοχής σε τέτοιες πρακτικές, μετά τη σύλληψη του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, και του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς.
Για την υποστήριξη της έρευνας, το ΝΒΑ ανέθεσε σε εξωτερική νομική εταιρεία να συλλέξει στοιχεία από ομάδες. Σύμφωνα με πηγές της Λίγκας, οι ερευνητές εστιάζουν στους Λέικερς λόγω της υπόθεσης του Ντέιμον Τζόουνς, πρώην παίκτη του ΝΒΑ και στενού συνεργάτη του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος κατηγορείται για πώληση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τραυματισμούς δύο αστέρων της ομάδας σε επαγγελματίες παίκτες στοιχήματος, με τον ίδιο να αρνείται όλες τις κατηγορίες.
Τουλάχιστον δέκα μέλη των Λέικερς έχουν κληθεί να παραδώσουν τα κινητά τους και διάφορα αρχεία επικοινωνίας. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο βοηθός γυμναστής της ομάδας Μάικ Μανσιάς και ο εκτελεστικός συνεργάτης Ράντι Μιμς συνεργάζονται πλήρως και παρέδωσαν εθελοντικά τις συσκευές τους. Αμφότεροι εργάζονται στους Λέικερς λόγω των δεσμών τους με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αλλά κανείς τους (Τζέιμς, Μανσιάς ή Μιμς) δεν έχει κατονομαστεί σε ομοσπονδιακά έγγραφα ή αντιμετωπίζει κατηγορίες τη δεδομένη χρονική στιγμή.
«Η Λίγκα ανέθεσε σε ανεξάρτητη νομική εταιρεία να διερευνήσει τις κατηγορίες. Όπως συμβαίνει σε τέτοιες διαδικασίες, ζητήθηκε από διάφορα άτομα και οργανισμούς να διατηρήσουν και να παραδώσουν αρχεία. Όλοι συνεργάζονται πλήρως.», ανέφερε εκπρόσωπος του NBA.
Οι ομοσπονδιακές αρχές ισχυρίζονται ότι ο Τζόουνς χρησιμοποίησε την πρόσβασή του σε προσωπικά δεδομένα για να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με απουσίες παικτών πριν αυτές γίνουν γνωστές, επηρεάζοντας τη δραστηριότητα στο παράνομο στοίχημα. Σε μία περίπτωση, στις 9 Φεβρουαρίου 2023 φέρεται να έμαθε πως παίκτης των Λέικες (αναφέρεται ως «Player 3») δεν θα αγωνιζόταν σε αγώνα με τους Μπακς και ενημέρωσε συνεργό του να στοιχηματίσει υπέρ των Μπακς πριν η πληροφορία δημοσιοποιηθεί. Σε εκείνον τον αγώνα δεν είχε αγωνιστεί ο ΛεΜπρον Τζέιμς.
Στις 15 Ιανουαρίου 2024 φέρεται να «πούλησε» νέα πληροφορία καθώς άλλος παίκτης των Λέικερς (Player 4) ήταν τραυματίας και η απόδοση του δεν θα ήταν η αναμενόμενη.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία που αφορούν άλλες ομάδες, όπως οι Ορλάντο Μάτζικ, όπου παίκτης φέρεται να ενημέρωσε παράνομα παίκτες στοιχήματος για πρόθεση της ομάδας να μην χρησιμοποιήσει τους βασικούς της αθλητές σε αγώνα τον Απρίλιο του 2023 εναντίον των Κάβαλιερς. Ο παίκτης αυτός δεν βρίσκεται πλέον στο ρόστερ και η ομάδα δεν έχει κληθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Παράνομα στοιχήματα υπήρχαν και σε αγώνες των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ο προπονητής των οποίων Τσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος επίσης είναι κατηγορούμενος για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων παιχνιδιών πόκερ, μαζί με τον Τζόουνς, αλλά δεν αποκλείεται να βρεθεί μπλεγμένος και στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού.
Ως συνέπεια του σκανδάλου, πηγές της Λίγκας αναφέρουν ότι το ΝΒΑ προχωρά σε αναθεώρηση των κανονισμών σχετικά με την ανακοίνωση τραυματισμών, ώστε να περιοριστεί η πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν το στοίχημα καθώς ένα αυστηρότερο πλαίσιο θα μπορούσε να είχαν αποτρέψει υποθέσεις όπως αυτές των Λέικερς, των Μάτζικ και των Μπλέιζερς.
