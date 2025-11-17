Παράνομος στοιχηματισμός στο NBA: Στο μικροσκόπιο των ερευνών και συνεργάτες του ΛεΜπρον Τζέιμς που είναι στελέχη των Λέικερς

Η Λίγκα, μετά από πιέσεις που δέχθηκε από το Κογκρέσο, διευρύνει την έρευνα μετά τις ομοσπονδιακές διώξεις για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και όπως αποκαλύπτει το Athletic, ζητήθηκε να παραδοθούν κινητά τηλέφωνα από στελέχη των Λέικερς στο πλαίσιο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό