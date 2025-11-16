Εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, η Sakellaris Ανατομικά προσφέρει υποδήματα που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ, ειδικά κατασκευασμένα για να στηρίζουν κάθε μας βήμα με αυτοπεποίθηση.
Το Μπερναμπέου άνοιξε τις πύλες του για το NFL: Περισσότεροι από 80.000 θεατές στο Miami Dolphins-Washington Commanders, βίντεο
Ιστορική στιγμή για το θρυλικό στάδιο της Μαδρίτης - Στο Μπερναμπέου ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Μάτζικ Τζόνσον για το σπουδαίο παιχνίδι
Το νέο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» που πλέον ονομάζεται «Μπερναμπέου» για εμπορικούς λόγους άνοιξε τις πύλες του για το NFL.
Περισσότεροι από 80.000 θεατές γέμισαν τις εξέδρες του υπερσύγχρονου σταδίου για να δουν αγώνα NFL και ανάμεσα τους ήταν και πολλοί guest.
Στη Μαδρίτη επέστρεψε για το παιχνίδι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο θρυλικός άσος της Ρεάλ που την οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης και ως προπονητής έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και κάθισε μαζί με τον πρόεδρο του κλαμπ τον Φλορεντίνο Πέρεθ.
El encuentro entre Florentino Pérez y Zinedine Zidane en el NFL Madrid Game— Diario AS (@diarioas) November 16, 2025
🔗 https://t.co/MNRQ4o0LoV pic.twitter.com/pp5DFnkR1L
Στο «Μπερναμπέου» ήταν επίσης ο Κασίγιας, ο Γκριεζμάν, ο Γκούτι, ο Ρούντιγκερ, ο Ασένσιο. Δεν μπορούσε να λείπει ο ιδιοκτήτης των Washington Commanders, Τζος Χάρις και ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεζ Αλμέιδα και η πρόεδρος της κοινότητας της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο. Στο γήπεδο ήταν και ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον.
The National Anthem of Spain performed by the Madrid Marine Infantry Group. pic.twitter.com/cAL1fPL5X2— NFL (@NFL) November 16, 2025
Freddy Mercury sonando en el Bernabéu— Diario AS (@diarioas) November 16, 2025
🔗 https://t.co/MNRQ4o0LoV pic.twitter.com/jcNWGScW31
El ambiente en el NFL Madrid Game es inmejorable— Diario AS (@diarioas) November 16, 2025
🔗 https://t.co/MNRQ4o0LoV pic.twitter.com/tRBtD891WA
