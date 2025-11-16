Το Μπερναμπέου άνοιξε τις πύλες του για το NFL: Περισσότεροι από 80.000 θεατές στο Miami Dolphins-Washington Commanders, βίντεο
SPORTS
NFL Σαντιάγκο Μπερναμπέου Ρεάλ Μαδρίτης Ζινεντίν Ζιντάν Miami Dolphins Washington Commanders

Το Μπερναμπέου άνοιξε τις πύλες του για το NFL: Περισσότεροι από 80.000 θεατές στο Miami Dolphins-Washington Commanders, βίντεο

Ιστορική στιγμή για το θρυλικό στάδιο της Μαδρίτης - Στο Μπερναμπέου ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Μάτζικ Τζόνσον για το σπουδαίο παιχνίδι

Το Μπερναμπέου άνοιξε τις πύλες του για το NFL: Περισσότεροι από 80.000 θεατές στο Miami Dolphins-Washington Commanders, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το νέο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» που πλέον ονομάζεται «Μπερναμπέου» για εμπορικούς λόγους άνοιξε τις πύλες του για το NFL. 

Η ιστορική έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης που φέρει το όνομα του προέδρου που στην εποχή του η ομάδα της πρωτεύουσας της Ισπανίας έγινε βασίλισσα φιλοξένησε το  παιχνίδι Miami Dolphins - Washington Commanders για το NFL. 
View this post on Instagram

A post shared by MARCA (@marca)



View this post on Instagram

A post shared by MARCA (@marca)


Περισσότεροι από 80.000 θεατές γέμισαν τις εξέδρες του υπερσύγχρονου σταδίου για να δουν αγώνα NFL και ανάμεσα τους ήταν και πολλοί guest. 


View this post on Instagram

A post shared by MARCA (@marca)

Κλείσιμο
View this post on Instagram

A post shared by MARCA (@marca)

View this post on Instagram

A post shared by MARCA (@marca)


Στη Μαδρίτη επέστρεψε για το παιχνίδι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο θρυλικός άσος της Ρεάλ που την οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης και ως προπονητής έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και κάθισε μαζί με τον πρόεδρο του κλαμπ τον Φλορεντίνο Πέρεθ. 




Στο «Μπερναμπέου» ήταν επίσης ο Κασίγιας, ο Γκριεζμάν, ο Γκούτι, ο Ρούντιγκερ, ο Ασένσιο. Δεν μπορούσε να λείπει ο ιδιοκτήτης των Washington Commanders, Τζος Χάρις και ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεζ Αλμέιδα και η πρόεδρος της κοινότητας της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο. Στο γήπεδο ήταν και ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον. 
View this post on Instagram

A post shared by MARCA (@marca)







View this post on Instagram

A post shared by Diario AS (@diarioas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sky Sports (@skysports)



Ειδήσεις σήμερα:

Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ

Η αθλήτρια της ενόργανης που είχε καταγγείλει βία στις προπονήσεις κατηγορείται για το κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το νέο γαστρονομικό spot της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Kykloi by Priceless ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας – είναι ένας χώρος που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνο για τις γευστικές του προτάσεις, αλλά και για τη σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας που εκφράζει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης