Τεττέη: «Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω, σημαντικό να παίζω στη χώρα που έχω μεγαλώσει»
Τεττέη: «Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω, σημαντικό να παίζω στη χώρα που έχω μεγαλώσει»
Ο διεθνής φορ της Κηφισιάς έκανε παρθενική εμφάνιση με την Εθνική Ελλάδας, καθώς πέρασε στο ματς στο 43ο λεπτό του αγώνα με τη Σκωτία
Η Εθνική επικράτησε 3-2 της Σκωτίας, με τον Τεττέη να κάνει ντεμπούτο με τα γαλανόλευκα και να δίνει ασίστ στον Καρέτσα, ενώ λίγο έλειψε να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 61΄ αλλά η προσπάθειά του εξουδετέρωθηκε από τον Γκόρντον.
Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη στην κάμερα του Alpha μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία.
Οι δηλώσεις του Τεττέη:
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω. Από μικρός ήθελα να παίξω στην Εθνική, την παρακολουθούσα και τώρα είμαι εδώ.
Η ομάδα είναι φανταστική. Όλοι με αγκάλιασαν και με έκαναν να αισθανθώ ως μέλος οικογένειας. Δεν περίμενα ότι θα παίξω. Είμαι χαρούμενος που έπαιξα και που έδωσα ασίστ.
Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να φανταστώ. Ήταν εδώ η μητέρα και οι φίλοι μου. Είναι σημαντικό να παίζω για τη χώρα που έχω μεγαλώσει. Ένιωσα τιμή και ευχαριστώ τον κόουτς για την κλήση».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη στην κάμερα του Alpha μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία.
Οι δηλώσεις του Τεττέη:
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω. Από μικρός ήθελα να παίξω στην Εθνική, την παρακολουθούσα και τώρα είμαι εδώ.
Η ομάδα είναι φανταστική. Όλοι με αγκάλιασαν και με έκαναν να αισθανθώ ως μέλος οικογένειας. Δεν περίμενα ότι θα παίξω. Είμαι χαρούμενος που έπαιξα και που έδωσα ασίστ.
Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να φανταστώ. Ήταν εδώ η μητέρα και οι φίλοι μου. Είναι σημαντικό να παίζω για τη χώρα που έχω μεγαλώσει. Ένιωσα τιμή και ευχαριστώ τον κόουτς για την κλήση».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα