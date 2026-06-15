Συνάντηση Αταμάν με Γιαννακόπουλο για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό μετά την απώλεια του πρωταθλήματος
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Εργκίν Αταμάν Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Συνάντηση Αταμάν με Γιαννακόπουλο για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό μετά την απώλεια του πρωταθλήματος

Οι εξελίξεις σχετικά με την παραμονή του προπονητή του Παναθηναϊκού αναμένονται πολύ σύντομα

Συνάντηση Αταμάν με Γιαννακόπουλο για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό μετά την απώλεια του πρωταθλήματος
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Η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς των τελικών το βράδυ του Σαββάτου σήμανε και την απώλεια του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, ολοκληρώνοντας μια σεζόν που δεν κύλησε σύμφωνα με τις προσδοκίες των «πράσινων».

Το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, ενώ το μοναδικό τρόπαιο που πρόσθεσε στη συλλογή του ήταν το Κύπελλο Ελλάδας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα σενάρια γύρω από την επόμενη ημέρα και τον ρόλο του Εργκίν Αταμάν έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένονται σύντομα σημαντικές εξελίξεις.

Ο Τούρκος τεχνικός πρόκειται να έχει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κατά την οποία θα συζητηθεί το μέλλον της συνεργασίας τους και θα ξεκαθαρίσει αν ο Αταμάν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.
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