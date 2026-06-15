Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Συνάντηση Αταμάν με Γιαννακόπουλο για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό μετά την απώλεια του πρωταθλήματος
Συνάντηση Αταμάν με Γιαννακόπουλο για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό μετά την απώλεια του πρωταθλήματος
Οι εξελίξεις σχετικά με την παραμονή του προπονητή του Παναθηναϊκού αναμένονται πολύ σύντομα
Η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς των τελικών το βράδυ του Σαββάτου σήμανε και την απώλεια του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, ολοκληρώνοντας μια σεζόν που δεν κύλησε σύμφωνα με τις προσδοκίες των «πράσινων».
Το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, ενώ το μοναδικό τρόπαιο που πρόσθεσε στη συλλογή του ήταν το Κύπελλο Ελλάδας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα σενάρια γύρω από την επόμενη ημέρα και τον ρόλο του Εργκίν Αταμάν έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένονται σύντομα σημαντικές εξελίξεις.
Ο Τούρκος τεχνικός πρόκειται να έχει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κατά την οποία θα συζητηθεί το μέλλον της συνεργασίας τους και θα ξεκαθαρίσει αν ο Αταμάν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, ενώ το μοναδικό τρόπαιο που πρόσθεσε στη συλλογή του ήταν το Κύπελλο Ελλάδας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα σενάρια γύρω από την επόμενη ημέρα και τον ρόλο του Εργκίν Αταμάν έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένονται σύντομα σημαντικές εξελίξεις.
Ο Τούρκος τεχνικός πρόκειται να έχει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κατά την οποία θα συζητηθεί το μέλλον της συνεργασίας τους και θα ξεκαθαρίσει αν ο Αταμάν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα