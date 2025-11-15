Ελλάδα - Σκωτία: Πρώτη εμφάνιση του Τεττέη με την γαλανόλευκη - Βίντεο
Ελλάδα - Σκωτία: Πρώτη εμφάνιση του Τεττέη με την γαλανόλευκη - Βίντεο
Ο Ανδρεάς Τεττέη μπήκε για πρώτη φορά σε αποστολή της Εθνικής Ελλάδας και στο 44' πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Παυλίδη - «Πρώτη» στην ανδρών και για Κωστούλα, Τριάντη
Τρία νέα πρόσωπα έχει η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το παιχνίδι με την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε πριν από λίγες ημέρες τους Ανδρέα Τεττέη Νεκτάριο Τριάντη και Μπάμπη Κωστούλα στην ανδρών και τους πήρε και στην αποστολή για το αδιάφορο ματς με τους Σκωτσέζους.
Μάλιστα ο Ανδρέας Τεττέη στο 44' πήρε τη θέση του τραυματία Παυλίδη.
Αντίθετα εκτός έμεινε ο Μάριος Βήχος που κλήθηκε την ημέρα του αγώνα.
