Ελλάδα - Σκωτία: Πρώτη εμφάνιση του Τεττέη με την γαλανόλευκη - Βίντεο

Ο Ανδρεάς Τεττέη μπήκε για πρώτη φορά σε αποστολή της Εθνικής Ελλάδας και στο 44' πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Παυλίδη - «Πρώτη» στην ανδρών και για Κωστούλα, Τριάντη