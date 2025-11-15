Ελλάδα - Σκωτία: Ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση ο Τεττέη και γκολ ο Καρέτσας - Βίντεο
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Κωνσταντίνος Καρέτσας Ανδρέας Τεττέη

Ελλάδα - Σκωτία: Ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση ο Τεττέη και γκολ ο Καρέτσας - Βίντεο

Άψογος συνδυασμός και 2-0 η Ελλάδα στο 57'

Ελλάδα - Σκωτία: Ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση ο Τεττέη και γκολ ο Καρέτσας - Βίντεο
Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ανδρέα Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας. 

Ο 24χρονος επιθετικός πήρε στο 44' τη θέση του τραυματία Βαγγέλη Παυλίδη στο παιχνίδι με την Σκωτία στο Καραϊσκάκη και στο 2ο μέρος έκανε αισθητή την παρουσία του στο γήπεδο. 

Στο 57' ο επιθετικός της Κηφισιάς, που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, έκανε επέλαση από την αριστερή πλευρά και μπήκε στην περιοχή. 

Εκεί αποφάσισε να μην πάει πιο μέσα και πέρασε τη μπάλα στον Κωνσταντίνο Καρέτσα ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα για το 2-2-0. 

Ο Καρέτσας έφτασε τα 3 γκολ με την Εθνική και τα 2 τα έχει πετύχει κόντρα στη Σκωτία. 

Ασίστ στην πρεμιέρα του ο Ανδρέας Τεττέη! 




Ειδήσεις σήμερα:

Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία

Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί

Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης