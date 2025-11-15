Ελλάδα - Σκωτία: Ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση ο Τεττέη και γκολ ο Καρέτσας - Βίντεο
Ελλάδα - Σκωτία: Ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση ο Τεττέη και γκολ ο Καρέτσας - Βίντεο
Άψογος συνδυασμός και 2-0 η Ελλάδα στο 57'
Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ανδρέα Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας.
Ο 24χρονος επιθετικός πήρε στο 44' τη θέση του τραυματία Βαγγέλη Παυλίδη στο παιχνίδι με την Σκωτία στο Καραϊσκάκη και στο 2ο μέρος έκανε αισθητή την παρουσία του στο γήπεδο.
Στο 57' ο επιθετικός της Κηφισιάς, που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, έκανε επέλαση από την αριστερή πλευρά και μπήκε στην περιοχή.
Εκεί αποφάσισε να μην πάει πιο μέσα και πέρασε τη μπάλα στον Κωνσταντίνο Καρέτσα ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα για το 2-2-0.
Ο Καρέτσας έφτασε τα 3 γκολ με την Εθνική και τα 2 τα έχει πετύχει κόντρα στη Σκωτία.
Ασίστ στην πρεμιέρα του ο Ανδρέας Τεττέη!
