Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει την θέληση να πάει στους Μαϊάμι Χιτ, σύμφωνα με το Reuters

Από νωρίς το μεσημέρι πολλά πρακτορεία ειδήσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν βάλει στο παιχνίδι τους Μαϊάμι Χιτ για την διεκδίκηση του Greek Freak, ενώ σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα είναι και ο ίδιος με το μέρος τους