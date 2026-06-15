Απολύθηκε ο προπονητής της Τυνησίας μετά τη βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στο Μουντιάλ

Το πρώτο... θύμα των πάγκων στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ο Σάμπρι Λαμουσί που είδε την πόρτα της εξόδου μετά από επείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του, λόγω της ήττας από τους Σουηδούς





Παρότι μόλις οι μισές από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν δώσει τον πρώτο τους αγώνα στη διοργάνωση, μία χώρα έχει ήδη προχωρήσει στην πρώτη αλλαγή προπονητή.







Μάλιστα, ο γιος του Λαμουσί που είναι μέλος της αποστολής της Τυνησίας φέρεται να είχε επεισόδιο με φίλαθλο της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα με τους «Βίκινγκς».



Ο Χάζρι θα καθοδηγήσει την εθνική ομάδα στον επόμενο αγώνα απέναντι στην Ιαπωνία την Κυριακή και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο έως το τέλος του Μουντιάλ. Παράλληλα, ο Μοντέρ Κεμπαϊέρ φέρεται να είναι το πρώτο φαβορί για να αναλάβει μόνιμα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.



BREAKING: Tunisia have sacked manager Sabri Lamouchi after their 5-1 loss to Sweden in the country’s first game at the World Cup pic.twitter.com/DjLW1Bnmpk — World Source News (@Worldsource24) June 15, 2026

Η Σουηδία δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Γουαδελούπη του Μεξικού. Ο Γιασίν Αγιάρι σημείωσε δύο γκολ, ενώ σκόραραν επίσης ο Βίκτορ Γκιόκερες της Άρσεναλ και ο Αλεξάντερ Ίσακ της Λίβερπουλ. Για την Τυνησία, το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ομάρ Ρεκίκ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αποτρέψει τη βαριά ήττα και τον διασυρμό της αφρικανικής ομάδας.



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Έκτακτη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας της Τυνησίας Η απόφαση για την απομάκρυνση του Λαμουσί φαίνεται πως ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Τυνησίας αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Σουηδία. Η βαριά ήττα αποτέλεσε τη συνέχεια μιας σειράς αρνητικών αποτελεσμάτων πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.



Λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τυνησία είχε γνωρίσει ακόμη μία συντριβή, αυτή τη φορά με 5-0 από το Βέλγιο στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Ο Λαμουσί, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί ως προπονητής στη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Championship, παρέμεινε στον πάγκο της εθνικής ομάδας μόλις πέντε αγώνες. Είχε προσληφθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μετά την αποχώρηση του προηγούμενου ομοσπονδιακού τεχνικού Σάμι Τραμπέλσι, ο οποίος πλήρωσε το τίμημα της αποτυχημένης πορείας της Τυνησίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.



«Ζητούμε συγγνώμη από τον λαό της Τυνησίας» Μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία, ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Τυνησίας Μοχάμεντ Αμίν Μπεν Χαμίντα απηύθυνε μήνυμα προς τους φιλάθλους της χώρας.



Τυνησία έγινε η πρώτη εθνική ομάδα που προχωρά σε αλλαγή προπονητή κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ , καθώς ο Σάμπρι Λαμουσί απομακρύνθηκε από τον πάγκο μετά τη βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία . Όπως αναφέρει η Mirror , ο πρώην μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ είχε αναλάβει την ομάδα μόλις πριν από λίγους μήνες, ενώ τη θέση του αναμένεται να καλύψει προσωρινά ο πρώην διεθνής Ουάμπι Χάζρι.Παρότι μόλις οι μισές από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν δώσει τον πρώτο τους αγώνα στη διοργάνωση, μία χώρα έχει ήδη προχωρήσει στην πρώτη αλλαγή προπονητή.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τυνησίας απέλυσε τον ομοσπονδιακό τεχνικό Σάμπρι Λαμουσί μετά τη συντριβή της ομάδας με 5-1 από τη Σουηδία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται άμεσα, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής της Σάντερλαντ, Ουάμπι Χάζρι, θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή.Μάλιστα, ο γιος του Λαμουσί που είναι μέλος της αποστολής της Τυνησίας φέρεται να είχε επεισόδιο με φίλαθλο της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα με τους «Βίκινγκς».Ο Χάζρι θα καθοδηγήσει την εθνική ομάδα στον επόμενο αγώνα απέναντι στην Ιαπωνία την Κυριακή και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο έως το τέλος του Μουντιάλ. Παράλληλα, ο Μοντέρ Κεμπαϊέρ φέρεται να είναι το πρώτο φαβορί για να αναλάβει μόνιμα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.Η Σουηδία δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Γουαδελούπη του Μεξικού. Ο Γιασίν Αγιάρι σημείωσε δύο γκολ, ενώ σκόραραν επίσης ο Βίκτορ Γκιόκερες της Άρσεναλ και ο Αλεξάντερ Ίσακ της Λίβερπουλ. Για την Τυνησία, το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ομάρ Ρεκίκ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αποτρέψει τη βαριά ήττα και τον διασυρμό της αφρικανικής ομάδας.Ο Χάζρι αναλαμβάνει πλέον την προετοιμασία της Τυνησίας για τα εναπομείναντα παιχνίδια του ομίλου απέναντι στην Ιαπωνία και την Ολλανδία. Η επόμενη αναμέτρηση της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουνίου στη Γουαδελούπη, με αντίπαλο την Ιαπωνία.Η απόφαση για την απομάκρυνση του Λαμουσί φαίνεται πως ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Τυνησίας αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Σουηδία. Η βαριά ήττα αποτέλεσε τη συνέχεια μιας σειράς αρνητικών αποτελεσμάτων πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.Λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τυνησία είχε γνωρίσει ακόμη μία συντριβή, αυτή τη φορά με 5-0 από το Βέλγιο στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Ο Λαμουσί, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί ως προπονητής στη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Championship, παρέμεινε στον πάγκο της εθνικής ομάδας μόλις πέντε αγώνες. Είχε προσληφθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μετά την αποχώρηση του προηγούμενου ομοσπονδιακού τεχνικού Σάμι Τραμπέλσι, ο οποίος πλήρωσε το τίμημα της αποτυχημένης πορείας της Τυνησίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.Μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία, ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Τυνησίας Μοχάμεντ Αμίν Μπεν Χαμίντα απηύθυνε μήνυμα προς τους φιλάθλους της χώρας.

«Γνωρίσαμε μια βαριά ήττα εξαιτίας μικρών λεπτομερειών και λαθών», δήλωσε στην εφημερίδα La Presse.



«Σε αυτό το επίπεδο, απέναντι σε μια ομάδα όπως η Σουηδία, όταν κάνεις τόσο σοβαρά λάθη, πληρώνεις βαρύ τίμημα. Η Σουηδία ήταν πιο αποτελεσματική και εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη μας. Ζητούμε συγγνώμη από τον τυνησιακό λαό για αυτή την ήττα.



Θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε και να διορθώσουμε την πορεία μας στο επόμενο παιχνίδι. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο μέλλον».