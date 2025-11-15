Εφές: Χάνει για δύο μήνες λόγω τραυματισμού τον Λάρκιν
Σέιν Λάρκιν Εφές Euroleague

Εφές: Χάνει για δύο μήνες λόγω τραυματισμού τον Λάρκιν

Ο Σέιν Λάρκιν τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Εφές με την Μπάγερν Μονάχου


Σοβαρός είναι τελικά ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν.

Ο γκαρντ της Εφές τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα στην 1η περίοδο του αγώνα της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. 

Όπως ενημέρωσε η Εφές ο Λάρκιν  υπέστη τραυματισμό στον τένοντα της αριστερής βουβωνικής χώρας και θα μείνει εκτός δράσης για 87 εβδομάδες. 





