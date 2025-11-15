Εφές: Χάνει για δύο μήνες λόγω τραυματισμού τον Λάρκιν
Εφές: Χάνει για δύο μήνες λόγω τραυματισμού τον Λάρκιν
Ο Σέιν Λάρκιν τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Εφές με την Μπάγερν Μονάχου
Σοβαρός είναι τελικά ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν.
Ο γκαρντ της Εφές τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα στην 1η περίοδο του αγώνα της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.
Όπως ενημέρωσε η Εφές ο Λάρκιν υπέστη τραυματισμό στον τένοντα της αριστερής βουβωνικής χώρας και θα μείνει εκτός δράσης για 87 εβδομάδες.
Dün oynadığımız FC Bayern Münih karşılaşmasında sol kasık bölgesinde tendon yaralanması meydana gelen Kaptanımız Shane Larkin, sahalardan yaklaşık 8 hafta uzak kalacak.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 15, 2025
Get well soon Cap. pic.twitter.com/YIz7M6r5De
