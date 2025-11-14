Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Εφές: Ο Λάρκιν αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου
Ο Σέιν Λάρκιν αποχώρησε με πόνους στη βουβωνική χώρα μόλις στην 1η περίοδο
«Πάγωσαν» στην Εφές με τον Σέιν Λάρκιν.
Ο «εγκέφαλος» και «εκτελεστής» της ομάδας της Τουρκίας τραυματίστηκε στο 1.53' του αγώνα της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου στην Πόλη και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.
Αρχικά γλίστρησε, έπεσε στο παρκέ, συνέχισε αλλά έδειξε να έχει πόνους στη βουβωνική χώρα και αποχώρησε. O Λάρκιν πάντως φαίνεται να αντιμετωπίζει «θέμα» στον προσαγωγό.
Όσο έπαιξε είχε 3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Στην Εφές τα προβλήματα τραυματισμών είναι πολλά και συνεχή αφού εκτός είναι οι Γιώργος Παπαγιάννης, Βενσάν Πουαριέ, Ροντρίγκ Μπομπουά και Πι Τζέι Ντόζιερ.
🚨 Shane Larkin, kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi! pic.twitter.com/uiFCriJrgV— Euroleague Time (@euroleague_time) November 14, 2025
