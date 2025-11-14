Εφές: Ο Λάρκιν αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου
SPORTS
Σέιν Λάρκιν Εφές Μπάγερν Μονάχου Euroleague

Εφές: Ο Λάρκιν αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου

Ο Σέιν Λάρκιν αποχώρησε με πόνους στη βουβωνική χώρα μόλις στην 1η περίοδο

Εφές: Ο Λάρκιν αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου
«Πάγωσαν» στην Εφές με τον Σέιν Λάρκιν. 

Ο «εγκέφαλος» και «εκτελεστής» της ομάδας της Τουρκίας τραυματίστηκε στο 1.53' του αγώνα της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου στην Πόλη και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. 

Αρχικά γλίστρησε, έπεσε στο παρκέ, συνέχισε αλλά έδειξε να έχει πόνους στη βουβωνική χώρα και αποχώρησε.  O Λάρκιν πάντως φαίνεται να αντιμετωπίζει «θέμα» στον προσαγωγό. 

Όσο έπαιξε είχε 3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. 




Στην Εφές τα προβλήματα τραυματισμών είναι πολλά και συνεχή αφού εκτός είναι οι Γιώργος Παπαγιάννης, Βενσάν Πουαριέ, Ροντρίγκ Μπομπουά και Πι Τζέι Ντόζιερ.


Κλείσιμο
Ο τραυματισμός του ΣΕΪΝ ΛΑΡΚΙΝ στη βουβωνική χώρα στο πρώτο δεκάλεπτο του Εφές - Μπάγερν

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα

Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο

«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης