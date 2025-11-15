Κανιθάρες: Παντρεύτηκε για τρίτη φορά αλλά με πολιτικό γάμο ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, αφού δεν έχει βγει ακόμα το διαζύγιο με τη δεύτερη γυναίκα του!

Μέιτε

Γκαρθία (με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά) έχει «τελειώσει» εδώ και καιρό (από το 2021), αλλά διαζύγιο δεν έχει εκδοθεί καθώς οι δύο πλευρές δεν τα έχουν βρει ακόμη στους... οικονομικούς όρους, κάτι που παραδέχθηκε και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Το προσπάθησα, αλλά μου ζήτησαν περισσότερα χρήματα και είπα ότι δεν πρόκειται να το κάνω

», είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας για ποιο λόγο έγινε πολιτικός και όχι θρησκευτικός γάμος (καθώς δεν έχει εξασφαλίσει εκκλησιαστική ακύρωση του δεύτερου γάμου του).

