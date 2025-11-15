Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Κανιθάρες: Παντρεύτηκε για τρίτη φορά αλλά με πολιτικό γάμο ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, αφού δεν έχει βγει ακόμα το διαζύγιο με τη δεύτερη γυναίκα του!
Ο 55χρονος πρώην τερματοφύλακας της Βαλένθια και της Εθνικής Ισπανίας ενώθηκε με πολιτικό γάμο στη Βαλένθια με την αγαπημένη του Νοέμι, την οποία γνώρισε μέσω των social media
Στα νιάτα του ήταν μία από τις κολώνες της εκπληκτικής Βαλένθια που έφτασε σε δύο τελικούς Champions League (με προπονητή τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ) κατέκτησε τη La Liga δύο φορές (με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της).
Φιγούρα που ξεχώριζε εύκολα με το βαμμένο μαλλί του, ο Σαντιάγκο Κανιθάρες, ένας από τους κορυφαίους γκολκίπερ της γενιάς του, όπως αποδείχθηκε το μόνο που είχε πρόβλημα να αποκρούσει σ' όλη του τη ζωή ήταν τα... βέλη του έρωτα.
Έχοντας πίσω του δύο γάμους και επτά παιδιά, ο 55χρονος σήμερα τηλεσχολιαστής, την περασμένη Παρασκευή ντύθηκε για τρίτη φορά γαμπρός για χάρη της 32χρονης Νοέμι, την οποία γνώρισε μόλις πριν από έξι μήνες στα social media!
Ο δεύτερος γάμος του με τη Μέιτε Γκαρθία (με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά) έχει «τελειώσει» εδώ και καιρό (από το 2021), αλλά διαζύγιο δεν έχει εκδοθεί καθώς οι δύο πλευρές δεν τα έχουν βρει ακόμη στους... οικονομικούς όρους, κάτι που παραδέχθηκε και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας με αφοπλιστική ειλικρίνεια.
«Το προσπάθησα, αλλά μου ζήτησαν περισσότερα χρήματα και είπα ότι δεν πρόκειται να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας για ποιο λόγο έγινε πολιτικός και όχι θρησκευτικός γάμος (καθώς δεν έχει εξασφαλίσει εκκλησιαστική ακύρωση του δεύτερου γάμου του).
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια, γενέτειρα του ποδοσφαιριστή και δίπλα του ήταν ο γιος του Λούκας, ο οποίος έχει ακολουθήσει τα χνάρια του και είναι τερματοφύλακας στην πορτογαλική Τοντέλα,
Ο πρώτος του γάμος με τη Μαρίνα Κοντσέγιο διήρκεσε από το 1992 έως το 2007 και απέκτησαν τρία παιδιά. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τη Μέιτε Γκαρθία, με την οποία είχε τέσσερα ακόμη παιδιά και μαζί αντιμετώπισαν το 2018 την απώλεια του γιου τους, Σάντι, σε ηλικία πέντε ετών.
