Δημητρακόπουλος για το revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Στο βίντεο ο σύντροφός της γυρνάει και γελάει σε αυτόν που τραβάει και ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν sex tape
Η Τούνη δεν είχε συναινέσει στη βιντεοσκόπηση, είχε πιει ένα ποτό και τα έβλεπε όλα θολά, δήλωσε ο δικηγόρος της
Στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η Ιωάννα Τούνη τα τελευταία χρόνια σχετικά με την υπόθεση revenge porn, αναφέρθηκε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η πελάτισσά του περνάει έναν «προσωπικό Γολγοθά».
Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η Instagrammer εμφανίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση revenge porn, στην οποία η ίδια είναι το θύμα. Στο εδώλιο βρέθηκαν δύο κατηγορούμενοι: ο τότε σύντροφός της, που εμφανίζεται στο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τη βιντεοσκόπηση. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το υλικό διακινήθηκε σε τρίτα πρόσωπα και κατέληξε να αναρτηθεί σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.
Σε δηλώσεις που έκανε ο ποινικολόγος το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» ανέφερε αρχικά ότι η Ιωάννα Τούνη έχει υποστεί ψυχολογικό βιασμό: «Είναι προκλητικό και τη στενοχωρεί να έχει υποστεί ψυχολογικό βιασμό και διασυρμό. Ο κόσμος στοχοποιεί τη γυναίκα και ο άντρας μένει στο απυρόβλητο. Στοχοποιήθηκε η ΙωάνναΤούνη, δεν ήξερε ότι βιντεοσκοπούσε ο σύντροφός της. Από τότε ζει προσωπικό Γολγοθά. Περπατούσε στη Θεσσαλονίκη και δεχόταν λεκτικές επιθέσεις από γυναίκες και άντρες, όπως "ιερόδουλη"».
Στη συνέχεια σχολίασε για το επίμαχο βίντεο: «Στο επίμαχο βίντεο, ο σύντροφός της την ώρα της πράξης γυρνάει αριστερά και γελάει στον άλλο που τραβούσε. Με αυτό ο κόσμος νόμιζε ότι είναι sex tape και ότι το ήξερε. Ακόμα και τώρα τη βρίζουν χυδαία». Ενώ για την ημέρα που γυρίστηκε πρόσθεσε: «Είχε πιει η κ. Τούνη ένα ποτό και τα έβλεπε όλα θολά και σκοτεινά εκείνο το βράδυ. Και μετά το βίντεο είχε για ένα μήνα σχέση μαζί του. Το να κοιτάς και να γελάς στην κάμερα, δείχνει ότι δεν είναι θύματα. Ας ζήταγαν μία συγγνώμη. Το βίντεο είναι ακόμα στο διαδίκτυο».
Σε άλλο σημείο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στα εφηβικά χρόνια της πελάτισσάς του, αλλά στη μετέπειτα πορεία της: «Στην εφηβεία της μεγάλωσε με μια μάνα νοσοκόμα χωρίς πατέρα. Από μαθήτρια εργαζόταν για να επιβιώσει. Πέρασε στο πανεπιστήμιο και εργαζόταν ως φοιτήτρια όλο τον χρόνο. Είναι μία κοπέλα που ξεκίνησε από το μείον και πολέμησε με αξιοπρέπεια. Δεν υπήρξε συναίνεση για το βίντεο».
Στις 28 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη. Η Instagrammer αποχώρησε εμφανώς φορτισμένη από τη δικαστική αίθουσα, καθώς ήταν η μοναδική μάρτυρας που εξετάστηκε και βρέθηκε ξανά σε μικρή απόσταση από τους δύο κατηγορούμενους. Μετά τη διακοπή της διαδικασίας και τον ορισμό νέας ημερομηνίας, η ίδια αποχώρησε από την πίσω είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου.
Σε δηλώσεις της, λίγο πριν την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ανέφερε ότι προσδοκά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει τιμωρία των κατηγορουμένων. «Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή» δήλωσε.
Αναφερόμενη στο αίτημα να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, σημείωσε πως «θα ήθελα να γίνει η διαδικασία όσο πιο σωστά γίνεται καθώς η συγκεκριμένη δίκη είναι λίγο ευαίσθητη».
Μετά τη διακοπή, ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε ότι οι εντολείς του υποστηρίζουν πως «ούτε είναι αυτοί που τράβηξαν το βιντεοληπτικό υλικό, ούτε είναι αυτοί που το διέδωσαν. Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και θεωρούμε ότι θα αποδειχθεί η αλήθεια των ισχυρισμών τους».
Ο κ. Τσάκος πρόσθεσε ότι η κατάθεση της Ιωάννας Τούνη ήταν ιδιαίτερα αναλυτική και κάλυψε όλα τα περιστατικά. «Όλα ερωτήθηκαν και όλα απαντήθηκαν από την κυρία Τούνη. Από εκεί και πέρα οι απαντήσεις της μαζί με το υπόλοιπο υλικό θα κριθούν», τόνισε.
Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η κυρία Τούνη είναι σίγουρα θύμα και κανένας δε λέει κάτι διαφορετικό αλλά γιατί να μην ισχύει κάτι τέτοιο και για τους κατηγορουμένους; Γιατί δηλαδή ο ένας εκ των κατηγορουμένων που φαίνεται να συμμετέχει στο βίντεο δεν είναι θύμα; Είναι ερευνητέο και θα αποδειχθεί».
