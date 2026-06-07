To νέο supercar της Audi

Η συνδυαστική απόδοση είναι 1.001 ίπποι, με την τελική ταχύτητα να είναι 350 χλμ/ώρα, καθιστώντας το Nuvolari ως το πιο ισχυρό και ταυτόχρονα το γρηγορότερο αυτοκίνητο παραγωγής της εταιρείας.Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα του Audi Nuvolari ολοκληρώνεται σε 2,6 δευτερόλεπτα, και για τη διαδικασία 0-200 χλμ/ώρα απαιτούνται μόλις 6,8 δευτερόλεπτα.Αρωγός στην επίτευξη αυτών των επιδόσεων είναι τεχνολογία που έχει παρθεί από τη Formula 1: Το υβριδικό μηχανικό σύνολο, τα ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα, το σύστημα quattro predictive ride, καθώς και το ολοκαίνουργιο σασί Audi Space Frame (ASF) με το εξωτερικό να είναι από ανθρακονήματα, όλα έχουν εξελιχθεί με βάση την εμπειρία της εταιρείας σε αυτό το φημισμένο θεσμό του motorsportΏθηση στο Audi Nuvolari δίνουν 4 κινητήρες. Ο βενζινοκινητήρας, που είναι τοποθετημένος στο κέντρο, είναι V8 biturbo 4λίτρων, που αποδίδει 800 ίππους και 730 Nm ροπής, ενώ το αξιοσημείωτο είναι η ικανότητα περιστροφής στις 10.000 σ.α.λ. Αυτός συνεργάζεται αγαστά με 3 ηλεκτροκινητήρες, με τον κάθε έναν από αυτούς να έχει ισχύ 110 kW, ή 150 ίπποι. Οι 2 από αυτούς βρίσκονται στον εμπρός άξονα και αποδίδουν μαζί έως και 2.150 Nm ροπής, ενώ ο τρίτος βρίσκεται ανάμεσα στο θερμικό μοτέρ και το κιβώτιο ταχυτήτων.Υπεύθυνη για την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 7,3 kWhΤο σύστημα Quattro Drive είναι ιδιαίτερα σοφιστικέ, και λαμβάνει υπόψη του τη γωνία του τιμονιού, την τρέχουσα επιτάχυνση, το αν το όχημα υποστρέφει ή υποστρέφει, καθώς και την πρόσφυση των τροχών. Ειδικοί αισθητήρες στέλνουν συνεχώς δεδομένα στον εγκέφαλο του συστήματος, ο οποίος αν αντιληφθεί πως υπάρχει το ενδεχόμενο απώλειας πρόσφυσης σε κάποια στροφή, στέλνει διαφορετικό ποσοστό ισχύος σε κάθε τροχό και ταυτόχρονα φρενάρει αυτόν που θα γλιστρήσει. Παράλληλα, τα ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα αλλάζουν τη γωνία τους, για να ενισχύσουν την κάθετη δύναμη και να βελτιώσουν το κράτημα.

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Το σύστημα Quattro Drive έχει διαφορετικές ρυθμίσεις, μέσω περιστροφικών διακοπτών στο τιμόνι. Συνολικά, έχει 5 προφίλ οδήγησης: EHybrid, που επιτρέπει στο γερμανικό supercar να κινείται αποκλειστικά με ρεύμα εντός πόλης, Balanced, που βρίσκεται στο μέσο μεταξύ της οικονομικής οδήγησης και των επιδόσεων, Dynamic, που βελτιώνει την απόκριση του συστήματος και κάνει το Nuvolari πιο sport, και Dynamic+ που έρχεται να προσφέρει την απόλυτη οδηγική ευχαρίστηση στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.Ένα όχημα αυτού του βεληνεκούς δεν θα μπορούσε να μην έχει και 5προφίλ, το οποίο είναι το Track Mode. Αυτό επιτρέπει την ρύθμιση του traction control, μέχρι και την απενεργοποίησή του.Για πρώτη φορά στην ιστορία των μοντέλων παραγωγής της Audi, η αρχιτεκτονική του Nuvolari είναι το χωροδικτύωμα που η εταιρεία ονομάζει «Audi Space Frame», με το εξωτερικό να είναι από ανθρακονήματα. Η χρήση αυτού του υλικού έρχεται να συνδυάσει το χαμηλό βάρος με την υψηλή αντοχή.Τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί με τεχνολογία που προήλθε από τη Formula 1. Σε σημεία όπου υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, έχουν χρησιμοποιηθεί πιο ανθεκτικά υλικά.Σε κάθε φάση της εξέλιξης του αυτοκινήτου, οδηγοί από την ομάδα Formula 1 της Audi έκαναν test το Nuvolari και αξιολογούσαν το όχημα. Αυτό επέτρεψε στους σχεδιαστές να βελτιστοποιήσουν την αεροδυναμική του αυτοκινήτου.Οι αεραγωγοί έρχονται να παρέχουν τη μέγιστη ψύξη, τόσο στον κινητήρα όσο και στα φρένα, αλλά και στα ηλεκτρικά μέρη του υβριδικού συστήματος, ενώ βρίσκουμε και τεχνολογία DRS, που είτε χαμηλώνει και σηκώνει αυτόματα την αεροτομή, είτε επιτρέπει στον οδηγό να το κάνει όποτε αυτός το επιθυμεί. Τέλος, για πρώτη φορά σε Audi παραγωγής, βρίσκουμε σφυρίλατες μονομπούλονες ζάντες.Το εσωτερικό του Nuvolari είναι οδηγοκεντρικό, ενώ κινείται σε minimal σχεδιασμό. Παράλληλα, βρίσκουμε ένα συνδυασμό οθονών με φυσικούς διακόπτες.Το Audi Nuvolari θα κατασκευαστεί σε 499 αντίτυπα, και η παραγωγή θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Το όνομά του αποτελεί ένα φόρο τιμής στον θρυλικό οδηγό Tazio Nuvolari, που γεννήθηκε στην Ιταλία το 1892 και έγινε γνωστός για τον ατρόμητο τρόπο οδήγησής του, την ευρηματικότητά του και την αφοσίωσή του πίσω από το τιμόνι.Την περίοδο 1938-1939 ήταν οδηγός για την Auto Union, τον πρόγονο της σημερινής Audi που έδωσε και στην εταιρεία το έμβλημα με τους 4 κύκλους.