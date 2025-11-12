Ο ΠΑΟΚ νίκησε  104-96 την Ανβιλ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης

σήμερα

Στα τελευταία λεπτά οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν χαρακτήρα, βρήκαν λύσεις σε άμυνα και επίθεση, και κατάφεραν να πάρουν μια πολύτιμη νίκη απέναντι στην Άνβιλ, για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.Τα δεκάλεπτα: 29-21, 55-42, 80-75, 104-96Ο MVP... O Κλίβελαντ Μέλβιν με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ελβάρ Φρίντρικσον με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 11/25 τρίποντα και τα 10 κλεψίματα.