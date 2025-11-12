Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ο ΠΑΟΚ νίκησε 104-96 την Ανβιλ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης
Αν και το έκανε ντέρμπι (από το +15 στο -2), ο ΠΑΟΚ νίκησε τους Πολωνούς εξασφαλίζοντας σε μεγάλο ποσοστό την πρόκριση του στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την Άνβιλ στην PAOK Sports Arena με σκοπό να πάρει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Πολωνούς, που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να ελπίζει για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του Group F και το κατάφερε επικρατώντας με 104-96.
Ο Δικέφαλος έφτασε έτσι στις 4 νίκες (έχει ηττηθεί μόνο στην έδρα της Μπραουνσβάιγκ), κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.
ΠΑΟΚ - Ανβίλ: Το ματς
Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν δυνατά στο παρκέ, με τον Μέλβιν να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις του, ευστοχώντας από την περιφέρεια και δίνοντας ρυθμό στην ομάδα του. Ο ρυθμός ήταν γρήγορος, με τις δύο ομάδες να τρέχουν στο ανοικτό γήπεδο, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατηρούσε σταθερά ένα μικρό προβάδισμα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +4 (23-19). Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως ολοκλήρωσε το δεκάλεπτο χωρίς ούτε ένα λάθος.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Με τον Μέλβιν να παραμένει «καυτός» και τον Ντιμσά να συνεισφέρει επιθετικά, ο ΠΑΟΚ έφτασε γρήγορα σε διψήφιο προβάδισμα (33-23) και διατήρησε απόσταση ασφαλείας μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (50-36). Ο Μέλβιν έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο μέρος, με 20 πόντους (4/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα), οδηγώντας την ομάδα του με αυτοπεποίθηση στα αποδυτήρια.
Στην επανάληψη, όμως, η εικόνα άλλαξε. Ο ρυθμός του ΠΑΟΚ έπεσε, η άμυνα χαλάρωσε και η Άνβιλ βρήκε ρυθμό μέσα από τα σουτ τριών πόντων. Ο Μιχαλάκ και ο Φριντρικσον ανέλαβαν δράση για τους Πολωνούς, ροκανίζοντας τη διαφορά σταδιακά. Παρότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν με ένα μικρό σερί να πάνε ξανά στο +9, η Άνβιλ έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο -5 (80-75), βάζοντας πίεση ενόψει της τελικής ευθείας.
Στην τέταρτη περίοδο, το παιχνίδι απέκτησε χαρακτήρα ντέρμπι. Η Άνβιλ πέρασε μπροστά για πρώτη φορά μετά από πολύ ώρα (82-84), εκμεταλλευόμενη τα λάθη και την αστοχία του ΠΑΟΚ. Σε εκείνο το σημείο, ο Ντιμσά ανέλαβε δράση, ευστοχώντας σε κρίσιμο τρίποντο για το 85-84 και δίνοντας ψυχολογία στην ομάδα του.
Στα τελευταία λεπτά οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν χαρακτήρα, βρήκαν λύσεις σε άμυνα και επίθεση, και κατάφεραν να πάρουν μια πολύτιμη νίκη απέναντι στην Άνβιλ, για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.
Τα δεκάλεπτα: 29-21, 55-42, 80-75, 104-96
Ο MVP... O Κλίβελαντ Μέλβιν με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ελβάρ Φρίντρικσον με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 11/25 τρίποντα και τα 10 κλεψίματα.
