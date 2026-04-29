Metron Analysis: Στο 28,6% παρά τις απώλειες η ΝΔ, στο 15% το ΠΑΣΟΚ, κέρδη για Τσίπρα, πέφτει η Καρυστιανού

Στα ποσοστά του Ιανουαρίου στην εκτίμηση ψήφου, με απώλεια 2,5 μονάδων επέστρεψε η Νέα Δημοκρατία λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και Μακάριου Λαζαρίδη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, που λαμβάνει 28,6% (από 31,1%) στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώθηκε στις 13,6 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ, η βελόνα του οποίου «κουνήθηκε» προς τα πάνω, αλλά μόλις κατά 1,4 μονάδες.



Η κυβέρνηση, όπως και ο πρωθυπουργός καταγράφουν δημοσκοπική ζημιά 3 μονάδων στην αξιολόγηση των πολιτών, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί πολύ μεγάλο προβάδισμα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με 26%, έναντι μόλις 7% του Αλέξη Τσίπρα και 6% του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μάλιστα ισοβαθμεί με Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλο. Σημειώνεται ότι η Metron Analysis μετρά αυθόρμητες αναφορές στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία - η Μαρία Καρυστιανού καταγράφηκε στο 4%, ενώ έχει δυνητική ψήφο 10%, με πτώση 6 μονάδων σε σχέση με την μέτρηση του Ιανουαρίου.



Τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο πρόεδρός του κέρδισαν τρεις μονάδες στην αξιολόγηση των πολιτών, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρά την άνοδο της δημοφιλίας του από το 23% στο 26% μένει στην έκτη θέση, πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (παραμένει πρώτη, έχοντας χάσει 9 μονάδες από τον Ιανουάριο), τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Σωκράτη Φάμελλο και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη...



Η Μetron Analysis «βγάζει» μία οκτακομματική Βουλή, ενώ... αντιστρέφει την ψαλίδα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας (53% θέλει κυβερνητική συνεργασία, 44% κυβέρνηση αυτοδυναμίας) ενώ ανεβάζει το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 14,9% από 13% τον Μάρτιο - κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των απωλειών της ΝΔ δεν κατευθύνεται προς κάποιο άλλο κόμμα, αλλά στην «γκρίζα ζώνη».



Έχει ενδιαφέρον ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει άνοδο δύο μονάδων και φτάνει στο 11% στην δυνητική ψήφο (πολύ πιθανόν να τον ψηφίσω), αλλά οι αυθόρμητες αναφορές για αυτόν στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία είναι κατά 4 μονάδες λιγότερες, ενώ η διαφορά φτάνει στις 6 μονάδες για την Μαρία Καρυστιανού.



Πολύ μεγάλη αποδοχή έχει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το 78% να δηλώνει ότι «η συμμετοχή ωφελεί τη χώρα». Παράλληλα, το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια και η Οικονομία.







