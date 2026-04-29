Στέλιος Χανταμπάκης για τη ζωή του στην Ισπανία: Με το που κλείνουν τα σχολεία έχουμε φύγει, δεν κάθομαι ούτε μισή ώρα παραπάνω
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» εξήγησε πώς βιοπορίζεται με την Όλγα Πηλιάκη
Τη ζωή με την οικογένειά του στην Ισπανία περιέγραψε ο Στέλιος Χανταμπάκης, εξηγώντας πως παρά το γεγονός ότι έχουν διαμορφώσει την καθημερινότητά τους εκεί, μόλις κλείνουν τα σχολεία των παιδιών του για διακοπές, πρώτο μέλημα είναι η επιστροφή στην Ελλάδα.
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» και η σύζυγός του, Όλγα Πηλιάκη έχουν μετακομίσει μόνιμα τα δύο τελευταία χρόνια στην Ισπανία μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, λόγω της ενασχόλησης και των δύο με το ποδόσφαιρο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέλιος Χανταμπάκης την Τετάρτη 29 Απριλίου στο «Happy Day» μίλησε για την προσμονή του, όταν πλησιάζει η στιγμή που με την οικογένειά του επιστρέφουν στην Ελλάδα για διακοπές, ενώ εξήγησε πώς βιοπορίζονται χωρίς να εργάζονται στην Ισπανία.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Εμείς έχουμε τα καταστήματα σολάριουμ, ήταν ένας άλλος λόγος που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί τον χειμώνα ήταν πολύ πιο ήρεμα όσον αφορά τα επαγγελματικά μας. Μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Εγώ αυτό το διάστημα πηγαινοέρχομαι συνέχεια, γιατί έχει ξεκινήσει η δουλειά μας. Εκεί μου λείπει πάρα πολύ η δουλειά μας, γιατί είμαι υπερκινητικός άνθρωπος. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να δεσμευτώ στο εξωτερικό με μια δουλειά και να μην μπορώ έρθω πίσω. Με το που κλείσουν τα σχολεία έχουμε φύγει. Δεν υπάρχει ούτε μισή ώρα να κάτσω παραπάνω. Έρχομαι εδώ, αγαπάω πολύ την Ελλάδα και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου το ίδιο. Έχουμε το σπίτι μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας. Βιοποριζόμαστε από τις επιχειρήσεις μας στην Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφη η ζωή μας».
Λίγο πριν αποχωρήσει από το πλατό, ο Στέλιος Χανταμπάκης έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τον Κώστα Φραγκολιά, λέγοντας στη Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Εγώ νόμιζα ότι με φωνάξατε για κάστινγκ εδώ, ότι αλλάζετε τον Φραγκολιά και λέω κάτι παίζει τώρα» και πρόσθεσε, όσο το μοντέλο τον πλησίασε στον καναπέ: «Πιστεύω ότι είναι η μόνη γυναίκα που σε έχει αντέξει τόσα χρόνια».
