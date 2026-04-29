Εξαρθρώθηκε εταιρεία απατεώνων με έδρα τα Τίρανα, 450 εργαζόμενους και τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ - Θύματα και στην Ελλάδα

Δέκα συλλήψεις, κατασχέθηκαν περίπου 900.000 ευρώ σε μετρητά και εκατοντάδες υπολογιστές - Μεγάλη επιχείρηση της Europol

δέκα ατόμων και στην κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ.



Η επιχείρηση, που διήρκεσε περισσότερα από δύο χρόνια, αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαδικτυακής Τίρανα, το οποίο φέρεται να προκάλεσε οικονομικές απώλειες που ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση λειτουργούσε τηλεφωνικά κέντρα με δομή που προσομοίαζε νόμιμες επιχειρήσεις, με σαφή κατανομή ρόλων και ιεραρχική διοίκηση.



δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλές αποδόσεις. Μετά την εγγραφή σε πλαστές πλατφόρμες, τα θύματα αναλάμβαναν «σύμβουλοι επενδύσεων», οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν μέλη του κυκλώματος και διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απατεώνες αποκτούσαν πλήρη πρόσβαση στις συσκευές των θυμάτων μέσω ειδικού λογισμικού απομακρυσμένης σύνδεσης, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους και ασκώντας ψυχολογική πίεση για νέες καταθέσεις. Τα χρήματα δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά διοχετεύονταν σε σύνθετα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, καταλήγοντας τελικά στα μέλη της οργάνωσης.





Πώς δρούσαν Τα τηλεφωνικά κέντρα λειτουργούσαν με ομάδες έξι έως οκτώ ατόμων, με εξειδίκευση σε διαφορετικές γλώσσες – μεταξύ άλλων γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά – ώστε να στοχεύονται συγκεκριμένες αγορές και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των θυμάτων. Συνολικά, το δίκτυο απασχολούσε έως και 450 άτομα σε διάφορα τμήματα, όπως προσέλκυση πελατών, εξυπηρέτηση, διαχείριση, οικονομικά, πληροφορική και διοικητική υποστήριξη.



Οι εργαζόμενοι λάμβαναν μηνιαίες αποδοχές περίπου 800 ευρώ, ενώ υπήρχε και σύστημα προμηθειών ανάλογα με τις επιτυχείς «συμβάσεις», με πληρωμές τόσο σε μετρητά όσο και μέσω τραπεζικών μεταφορών.



Η έρευνα ξεκίνησε από τις αυστριακές Αρχές το καλοκαίρι του 2023, μετά τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού θυμάτων στη Βιέννη. Μέσω της Europol, ζητήθηκε συνδρομή από τις αλβανικές Αρχές για τον εντοπισμό ψηφιακών στοιχείων που συνδέονταν με τη δράση της οργάνωσης, οδηγώντας στην έναρξη ποινικής έρευνας στην Αλβανία.



Η κοινή επιχείρηση κορυφώθηκε στις 17 Απριλίου 2026 με συντονισμένες εφόδους στα Τίρανα, όπου συνελήφθησαν δέκα άτομα. Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα κατοικίες, ενώ παράλληλα κατέσχεσαν 891.735 ευρώ σε μετρητά, 443 υπολογιστές, 238 κινητά τηλέφωνα, έξι φορητούς υπολογιστές και μεγάλο όγκο αποθηκευτικών μέσων.



Θύματα της απάτης εντοπίστηκαν σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο.



Οι Αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των δεδομένων, εκτιμώντας ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία για το εύρος της δράσης του κυκλώματος.