Οι αντάρτες παραδέχονται «λάθος» για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς στην Κολομβία

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με τον Ισημερινό – Αλληλοκατηγορίες Πέτρο και Νομπόα για στήριξη ανταρτών





Κλείσιμο Ανταλλαγή κατηγοριών

παράταξη ανταρτών EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική ενέργεια η οποία στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους το Σάββατο, ωστόσο αναγνώρισε πως επρόκειτο για «λάθος», ενώ ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας και ο δεξιός πρόεδρος του Ισημερινού αλληλοκατηγορήθηκαν χθες Τετάρτη πως παρέχουν υποστήριξη σε οργανώσεις ανταρτών.«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη για αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», ανέφερε ανακοίνωση του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC) που φέρει προχθεσινή ημερομηνία. Η παράταξη συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες που σχημάτισαν διαφωνούντες των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), οι οποίοι απορρίπτουν την ιστορική συμφωνία ειρήνης του 2016.Το Σάββατο, βόμβα μεγάλης ισχύος πυροδοτήθηκε σε αυτοκινητόδρομο, στη λεγόμενη Παναμερικανική Οδό, στο τμήμα που συνδέει τις πόλεις Κάλι και Ποπαγιάν, στον νομό Κάουκα (νοτιοδυτικά), σκοτώνοντας 21 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 56 μέσα στα αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν.Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων σε ενέργεια αυτής της φύσης τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Η επίθεση διαπράχθηκε μερικές εβδομάδες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της 31ης Μαΐου.Οι αρχές υποπτεύονται πως οι αντάρτες είχαν στήσει οδόφραγμα για να παρασύρουν τις δυνάμεις ασφαλείας να σπεύσουν εκεί και τους έστησαν ενέδρα τοποθετώντας τη βόμβα, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον στρατό.Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες έκρινε ότι το EMC ήθελε να προχωρήσει έτσι σε αντίποινα για την πίεση που του ασκεί ο στρατός στο προπύργιό του, τον νομό Κάουκα, όπου βρίσκονται αχανείς εκτάσεις με παράνομες καλλιέργειες κόκας, έπειτα από την κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο και της ηγεσίας της παράταξης υπό τον λεγόμενο Ιβάν Μορδίσκο, τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.Προχθές, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ο «κυριότερος επικεφαλής» τοπικής «δομής» του EMC, λέγοντας πως ο Χοσέ Βιτόνκο, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο Μι Πες, είναι ο «κύριος υπαίτιος» για την επίθεση.Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κολομβία κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση και τις μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις να «προλαμβάνουν» και να «σταματήσουν» κάθε επίθεση εναντίον αμάχων.Για τον πρόεδρο Πέτρο, η επίθεση είχε σκοπό στην πραγματικότητα να «σαμποτάρει τις εκλογές», καθώς συμμαχία της κολομβιανής αριστεράς, η οποία κατέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας το 2022, εννοεί να τη διατηρήσει τον επόμενο μήνα. Ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, πολιτικός κληρονόμος του κ. Πέτρο, προηγείται στην κούρσα, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις· εκτιμά ότι επιθέσεις όπως αυτή του Σαββάτου δεν ωφελούν παρά μόνο «την άκρα δεξιά».Οι υποψήφιοι της δεξιάς αντιπολίτευσης από την πλευρά τους επιρρίπτουν στην κυβέρνηση Πέτρο την ευθύνη για την πρόσφατη ραγδαία κλιμάκωση της βίας στην Κολομβία, της προσάπτουν παράλειψη καθήκοντος όσον αφορά την αντιμετώπιση των ένοπλων οργανώσεων.Χθες ο πρόεδρος Πέτρο κατηγόρησε για ανάμιξη σε εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του τη δεξιά κυβέρνηση του γειτονικού Ισημερινού, προσάπτοντας μέσω X στον ομόλογό του Ντανιέλ Νομπόα ότι «υποκινεί τη βία στην Κολομβία».

Ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα για το ενδεχόμενο τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση του Σαββάτου να μπήκαν στη χώρα από τον Ισημερινό, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες του κ. Νομπόα καθώς ανταλλάσσει χειραψία με ηγέτες της κολομβιανής δεξιάς--ιδίως τον προκάτοχό του Άλβαρο Ουρίμπε.



Ο Ντανιέλ Νομπόα από την πλευρά του κατηγόρησε τον κολομβιανό ομόλογό του ότι ενεθάρρυνε «επιδρομή» ανταρτών στο έδαφος του Ισημερινού στα σύνορα των δυο χωρών, που ενεπλάκησαν φέτος σε ανταλλαγή ομοβροντιών τελωνειακών δασμών.



«Πολλές πηγές μας πληροφόρησαν για επιδρομή κολομβιανών ανταρτών (...) ενορχηστρωμένη από την κυβέρνηση Πέτρο», υποστήριξε ο κ. Νομπόα μέσω X. «Θα προασπίσουμε τα σύνορά μας και τον πληθυσμό μας», πρόσθεσε.