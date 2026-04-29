Super League: Ο Τούρκος Μελέρ μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός θα σφυρίξει και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο
Τα playoffs της Super League συνεχίζονται την Κυριακή με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ

Ορίστηκαν οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή (3/5). 

Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (19:00) θα σφυρίξει ο  Σιμόνε Σότσα. Ο Ιταλός που έχει εμπλακεί και σε ποδοσφαιρικό σκάνδαλο στη χώρα του σφύριξε φέτος το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέτις το οποίο κέρδισε 2-0 για το Europa League. 

Στη Λεωφόρο ικανοποίησε απόλυτα ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ με την απόδοσή του στην 2η αγωνιστική και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και έτσι ορίστηκε να διευθύνει και το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00). 

Αναλυτικά οι ορισμοί

Λεβαδειακός-Βόλος: Μόσχου (Κωνσταντίνου, Στάικος, 4ος Κόκκινος, VAR: Πουλικίδης, Τζήλος)

ΟΦΗ-Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Μπαλιάκας, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: (Γιουματζίδης, Ευαγγέλου)

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Σότσα (Τρινκιέρι, Φοντάνι, 4ος Βεργέτης, VAR: Παϊρέτο, Φουρνέου)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Μελέρ (Ουγιαρτσάν, Οζκαρά, 4ος Παπαδόπουλος, VAR: Ρούπερτι, Μάνσοτ)

Παναιτωλικός-Κηφισιά: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Παγουρτζής, 4ος Νταούλας, VAR: Κουκούλας, Εαγγέλου)

Πανσερραϊκός-Λάρισα: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Ματσούκας)

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Στεφανής, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)
