Θρήνος στην Ηλεία για τον θάνατο του 13χρονου με το πατίνι, δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας
Στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένo αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα
Βαρύ πένθος στα Μακρίσια της Ηλείας μετά τον θάνατο ενός 13χρονου που παρασύρθηκε με το πατίνι του από αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια Ηλείας, όταν ο 13χρονος κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού.
Το patrisnews.gr αναφέρει ότι στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένo αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.
Το ilialive.gr, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο μαθητής μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όπου παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το 13χρονο αγόρι ήταν ήδη νεκρό όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.
Για το δυστύχημα διεξάγουν έρευνα οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.
