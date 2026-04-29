Θρήνος στην Ηλεία για τον θάνατο του 13χρονου με το πατίνι, δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας
ΕΛΛΑΔΑ
Δυστύχημα Ηλεία Μακρίσια Ηλεκτρικό πατίνι

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια της Ηλείας μετά τον θάνατο ενός 13χρονου που παρασύρθηκε με το πατίνι του από αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια Ηλείας, όταν ο 13χρονος κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού.

Το patrisnews.gr αναφέρει ότι στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένo αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.

Μακρίσια - Τροχαίο με πατίνι

Το ilialive.gr, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο μαθητής μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όπου παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το 13χρονο αγόρι ήταν ήδη νεκρό όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Για το δυστύχημα διεξάγουν έρευνα οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης