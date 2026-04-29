Ποδηλασία: Η Θεσσαλία στο επίκεντρο του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Μύλου του Παππά στη Λάρισα.



Παράλληλα, στην αυλή του Μύλου πραγματοποιήθηκαν δράσεις και επιδείξεις με ποδήλατα από μικρούς μαθητές, ως προπομπός της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα κορυφωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όταν το διεθνές πελοτόν θα περάσει από τη Θεσσαλία.







Η φετινή διοργάνωση φέρνει τη Θεσσαλία σε κομβική θέση, καθώς η περιοχή φιλοξενεί δύο από τις πιο σημαντικές αγωνιστικές ημέρες του Γύρου: τον τερματισμό του 2ου ετάπ Καρπενήσι – Λάρισα, την Πέμπτη 7 Μαΐου, και την εκκίνηση του 3ου ετάπ Βόλος – Λαμία, την Παρασκευή 8 Μαΐου, με το ιστορικό πέρασμα από το Πήλιο.



Από την περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχουν στον Αγώνα και ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου και ο Δήμος Αλμυρού.







Δημήτρης Κουρέτας: «Το ποδήλατο είναι κουλτούρα ζωής»



Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, επεσήμανε ότι η φετινή διοργάνωση συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια ποδηλατικής κουλτούρας, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένο στη χώρα.



Τόνισε ότι μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο Λαρισαίων και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Δήμους γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την προσέλκυση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, τα οποία ενισχύουν το επίπεδο των αθλητών, των προπονητών και όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού.



Κλείσιμο



Θανάσης Μαμάκος: «Η Λάρισα αγαπά το ποδήλατο»



Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Λάρισας στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη και μια μοναδική ευκαιρία ανάδειξής της ως προορισμού αθλητισμού, πολιτισμού και ποδηλατικής κουλτούρας.



Ο κ. Μαμάκος αναφέρθηκε στη μεγάλη αθλητική παράδοση της Λάρισας, αλλά και στη σταθερή σχέση της πόλης με το ποδήλατο.



«Η Λάρισα αγαπά το ποδήλατο. Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ποδηλατοδρόμων σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο διαρκώς αυξάνεται και βελτιώνεται, δίνοντας ανάσα στην καθημερινότητά μας. Για εμάς, η φιλοξενία του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός. Είναι γιορτή. Μια μεγάλη γιορτή στην οποία συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις», τόνισε.



Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργοποίηση της μαθητικής κοινότητας, συλλόγων, φορέων, καλλιτεχνών, αθλητών, ομάδων και εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν στις δράσεις που εξελίσσονται εδώ και εβδομάδες στην πόλη.



Την αγωνιστική παρουσίαση του Γύρου ανέλαβαν ο Επιχειρησιακός Διευθυντής, Τάκης Ξουρής, και ο Εμπορικός Διευθυντής και υπεύθυνος των Πρόδρομων και Παράλληλων Δράσεων, Θάνος Γεωργίου.



Στις 7 Μαΐου ο μεγάλος τερματισμός στη Λάρισα



Η Θεσσαλία έχει κομβικό ρόλο στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, καθώς φιλοξενεί τον τερματισμό του 2ου ετάπ στη Λάρισα και την εκκίνηση του 3ου ετάπ από τον Βόλο, με σημαντικά αγωνιστικά περάσματα σε Καρδίτσα, Πήλιο, Βόλο και Αλμυρό.



Την Πέμπτη 7 Μαΐου, το 2ο ετάπ Καρπενήσι – Λάρισα καταλήγει στην καρδιά της θεσσαλικής πρωτεύουσας, με τον τερματισμό να έχει προγραμματιστεί στις 16:00, στην Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα. Νωρίτερα, το πελοτόν θα περάσει από την Καρδίτσα, σε ένα από τα βασικά σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος της ημέρας, με εντυπωσιακό σπριντ ευθείας.



Την Παρασκευή 8 Μαΐου, η Θεσσαλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με την εκκίνηση του 3ου ετάπ Βόλος – Λαμία από την παραλία του Βόλου, στο Μνημείο Ηρώων, στις 10:30. Πρόκειται για το πιο απαιτητικό ετάπ της φετινής διοργάνωσης, με τη διαδρομή να ανεβαίνει στο Πήλιο και να περνά από περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και υψηλού αγωνιστικού ενδιαφέροντος. Οι ομορφιές, αλλά και οι δυσκολίες του Πηλίου, αναμένεται να «προκαλέσουν» τους ποδηλάτες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.



Βασικά σημεία διέλευσης και αγωνιστικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλία:



7/5 – Καρδίτσα: 15:00

7/5 – Λάρισα: Τερματισμός, 16:00, Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα

8/5 – Βόλος: Εκκίνηση, 10:30, Παραλία – Μνημείο Ηρώων

8/5 – Άγιος Γεώργιος Μηλιών: 11:00

8/5 – Χάνια Πηλίου: 12:30

8/5 – Βόλος / Δημαρχείο: 13:00

8/5 – Αλμυρός: 14:00

dt 2026 04 29 22



Ride the Beat: Η Λάρισα γιορτάζει με την Evangelia

Ο τερματισμός στη Λάρισα θα συνδυαστεί με μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για τους πολίτες, στο πλαίσιο του Ride the Beat.



Την Πέμπτη 7 Μαΐου, στην Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα, μετά τον τερματισμό του ετάπ, η Evangelia θα δώσει τον ρυθμό σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο, μετατρέποντας την αγωνιστική ημέρα σε γιορτή αθλητισμού, μουσικής και συμμετοχής.



Παράλληλες δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό σκέλος. Μέσα από τις παράλληλες δράσεις, τις ΔΕΗ Fan Zones και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στις πόλεις και στα σχολεία, η διοργάνωση φέρνει το ποδήλατο πιο κοντά στα παιδιά, στις οικογένειες και στις τοπικές κοινωνίες.



Με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι δράσεις της Cycling Greece προωθούν την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη μετακίνηση, τη γνωριμία των μαθητών με το ποδήλατο και τις αξίες του αθλητισμού.



Πρόκειται για ένα σταθερό κοινωνικό πρόγραμμα που δίνει στη διοργάνωση χαρακτήρα πέρα από τον αγώνα: εκπαιδεύει, κινητοποιεί και δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που φιλοξενούν τον Γύρο.



Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 δεν είναι μόνο ένας διεθνής ποδηλατικός αγώνας υψηλού επιπέδου. Είναι ένα πολυήμερο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός, με Mini Side Events, ΔΕΗ Fan Zones, δράσεις για μικρούς και μεγάλους, δώρα, κληρώσεις για όσους συμμετέχουν στις παράλληλες ενέργειες και ανοιχτές μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος Ride the Beat.



Όλες οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και οι δράσεις στις ΔΕΗ Fan Zones είναι ανοιχτές στο κοινό, με ελεύθερη πρόσβαση.



Δευτέρα 4 Μαΐου | Ιωάννινα

Η διοργάνωση ξεκινά με τις πρώτες παράλληλες δράσεις στην Πλατεία Μαβίλη, βάζοντας την πόλη σε ρυθμούς ΔΕΗ Tour of Hellas.



Παράλληλες Εκδηλώσεις: Πλατεία Μαβίλη, 10:00-14:30 και 17:00-19:00.



Τρίτη 5 Μαΐου | Ιωάννινα – Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων

Η αυλαία ανοίγει επίσημα στα Ιωάννινα, με την παρουσίαση των 20 ομάδων που θα συμμετάσχουν στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.



Στη Λίμνη Ιωαννίνων, στις 17:30, οι φίλοι του αθλητισμού θα γνωρίσουν από κοντά τους 120 pro riders της διοργάνωσης, σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή.



Η ημέρα ολοκληρώνεται με το Ride the Beat και τη συναυλία της Ανδρομάχης, δίνοντας το σύνθημα για την εκκίνηση του φετινού Γύρου.



ΔΕΗ Fan Zone: Πλατεία Μαβίλη, 10:00-17:00

Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων: Λίμνη Ιωαννίνων, 17:30

Ride the Beat: Συναυλία με την Ανδρομάχη



Τετάρτη 6 Μαΐου | 1ο Ετάπ: Ιωάννινα – Αγρίνιο, 171,6 χλμ.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά από τα Ιωάννινα και οδηγεί τους 120 pro riders στο Αγρίνιο, στον πρώτο μεγάλο τερματισμό της διοργάνωσης.



Στην Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, ο τερματισμός του ετάπ συνδέεται με το Ride the Beat, με την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα να ανεβαίνει στη σκηνή και την πόλη να υποδέχεται τους αθλητές και τους νικητές της ημέρας.



Mini Side Event Ιωάννινα: Πλατεία Μαβίλη, 10:00-12:00

Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών: 10:30-11:40

Εκκίνηση ουδέτερη: 11:50

Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού: 15:46-16:08

ΔΕΗ Fan Zone Αγρίνιο: Κεντρική Πλατεία, 10:00-16:00

Ride the Beat: Συναυλία με την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα



Πέμπτη 7 Μαΐου | 2ο Ετάπ: Καρπενήσι – Λάρισα, 157,6 χλμ.

Το δεύτερο ετάπ φέρνει τον αγώνα από το Καρπενήσι στη Λάρισα, με σημαντικά περάσματα, σπριντ και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον.



Στην Πλατεία Δημάρχου Σάπκα, η Λάρισα ζει τον τερματισμό του ετάπ και στη συνέχεια μπαίνει στην εμπειρία του Ride the Beat με την Evangelia, σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική συνάντηση για το κοινό της Θεσσαλίας.



Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών: 11:20-12:30

Mini Side Event Καρπενήσι: Κεντρική Πλατεία, 10:00-13:00

Εκκίνηση ουδέτερη: 12:40

Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού: 16:18-16:39

ΔΕΗ Fan Zone Λάρισα: Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα, 10:00-16:30

Ride the Beat: Συναυλία με την Evangelia



Παρασκευή 8 Μαΐου | 3ο Ετάπ: Βόλος – Λαμία, 207,0 χλμ.

Το τρίτο ετάπ, από τον Βόλο στη Λαμία, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές αγωνιστικές ημέρες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με τη μάχη του Πηλίου να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διαδρομή.



Στον τερματισμό, στο Parking του Εκθεσιακού Κέντρου Λαμίας, η Ανδρομάχη επιστρέφει στη σκηνή του Ride the Beat, σε μια μεγάλη γιορτή για τη Λαμία και τη Στερεά Ελλάδα.



Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών: 09:10-10:20

Mini Side Event Βόλος: Παραλία – Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας, 09:00-12:30

Εκκίνηση ουδέτερη: 10:30

Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού: 16:15-16:51

ΔΕΗ Fan Zone Λαμία: Parking Εκθεσιακού Κέντρου, 10:00-17:30

Ride the Beat: Συναυλία με την Ανδρομάχη



Σάββατο 9 Μαΐου | 4ο Ετάπ: Αταλάντη – Πάρνηθα, 180,9 χλμ.

Η προτελευταία αγωνιστική ημέρα οδηγεί τους αθλητές από την Αταλάντη στην Πάρνηθα, σε ένα ετάπ με ιδιαίτερη αγωνιστική ένταση και θεαματικό φινάλε.



Η Πάρνηθα θα βρεθεί στο επίκεντρο όχι μόνο για τον τερματισμό των επαγγελματιών, αλλά και για τη συμμετοχή ερασιτεχνών ποδηλατών στην ειδική ανάβαση Mont Parnes, σε συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής Cycling Greece με την Ermis Cycling Team.



Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών: 10:05-11:15

Mini Side Event Αταλάντη: Κεντρική Πλατεία, 09:30-12:00

Εκκίνηση ουδέτερη: 11:25

Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού: 15:49-16:16

ΔΕΗ Fan Zone Πάρνηθα: Τελεφερίκ, 10:30-17:00

Παράλληλη δράση: Ανάβαση ερασιτεχνών Mont Parnes



Κυριακή 10 Μαΐου | 5ο Ετάπ: Πειραιάς – Αθήνα / Σύνταγμα, 146,5 χλμ.

Η διοργάνωση κορυφώνεται την Κυριακή 10 Μαΐου, με το μεγάλο φινάλε στο κέντρο της Αθήνας.



Το 5ο ετάπ ξεκινά από τον Πειραιά και καταλήγει στην Πλατεία Συντάγματος, με τερματισμό σε κυκλική διαδρομή τριών γύρων στο κέντρο της πόλης. Εκεί θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής της γενικής κατάταξης, μπροστά στο ελληνικό κοινό και στις διεθνείς τηλεοπτικές κάμερες.



Από τις 12:00, το Ride the Beat μετατρέπει το Σύνταγμα σε σημείο συνάντησης για όλη την πόλη, με τους Stavento, την Ήβη Αδάμου, την Evangelia, την Kira May Cry και DJ sets με τον Νίκο Μάρκογλου και τη Μαρία Φραγκάκη, σε ένα εντυπωσιακό φινάλε για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.



Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών: 09:10-10:20

Mini Side Event Πειραιάς: Ακτή Μουτσοπούλου / Πασαλιμάνι, 09:30-11:00

Εκκίνηση ουδέτερη: 10:30

Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού: 13:52-14:11

ΔΕΗ Fan Zone Αθήνα: Πλατεία Συντάγματος, 10:30-15:30

Ride the Beat: Από τις 12:00, με Stavento, Ήβη Αδάμου, Evangelia, Kira May Cry, DJ Νίκο Μάρκογλου και Μαρία Φραγκάκη