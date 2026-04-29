Ο Κασσελάκης απειλεί τον Γεωργιάδη επειδή... εφαρμόζει την νομοθεσία της ΕΕ - «Είσαι παντελώς άσχετος» του απάντησε ο Άδωνις

«Ο κύριος @skasselakis με απείλησε σήμερα με καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διότι λέει «σπαταλώ 2.300.000€ για να διαφημίσω τον εαυτό μου…! Ο άνθρωπος αυτός που είναι άσχετος με τους στοιχειώδεις κανόνες εκτέλεσης των έργων που γίνονται με χρήματα της ΕΕ, όχι μόνον διαφήμισε την ασχετοσύνη του αλλά βρήκε και την λύση….την εισαγγελία. Και καλά ο ίδιος είναι άσχετος εντελώς, μα ούτε ένας δεν βρέθηκε στο κόμμα του να τον πληροφορήσει για τους Ευρωπαϊκούς κανόνες; Ας μάθει λοιπόν ότι όλα τα έργα που γίνονται με Ευρωπαϊκούς πόρους συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και δαπάνες δημοσιότητας. Δηλαδή η ΕΕ σε υποχρεώνει να διαφημίσεις τα έργα και να φαίνεται ότι έγιναν με δικά της λεφτά. Οι δαπάνες έχουν ελάχιστο ποσοστό χρημάτων επί του συνολικού έργου και εμείς βάλαμε το μικρότερο δυνατό ποσοστό:



1) Στις 13 Ιουλίου 2021 εκδόθηκε η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία εγκρίθηκε η αξιολόγηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε αιχμηρά στον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος τον απείλησε με καταγγελία στην Ευρωπαΐκή Εισαγγελία επειδή - όπως ισχυρίστηκε "σπαταλά 2,3 εκατ ευρώ για να διαφημίσει τον εαυτό του". «Ο άνθρωπος αυτός που είναι άσχετος με τους στοιχειώδεις κανόνες εκτέλεσης των έργων που γίνονται με χρήματα της ΕΕ, όχι μόνον διαφήμισε την ασχετοσύνη του αλλά βρήκε και την λύση….την εισαγγελία» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.Διερωτήθηκε μάλιστα: «Και καλά ο ίδιος είναι άσχετος εντελώς, μα ούτε ένας δεν βρέθηκε στο κόμμα του να τον πληροφορήσει για τους Ευρωπαϊκούς κανόνες;» για να εξηγήσει ότι όλα τα έργα που γίνονται με Ευρωπαϊκούς πόρους συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και δαπάνες δημοσιότητας. «Δηλαδή η ΕΕ σε υποχρεώνει να διαφημίσεις τα έργα και να φαίνεται ότι έγιναν με δικά της λεφτά. Οι δαπάνες έχουν ελάχιστο ποσοστό χρημάτων επί του συνολικού έργου και εμείς βάλαμε το μικρότερο δυνατό ποσοστό» υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.«Δηλαδή ο κύριος Κασσελάκης καταγγέλει εμένα για αποφάσεις οι οποίες αποτελούν υποχρέωση της Χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης εμβληματικών έργων του ΤΑΑ και οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν εγώ αναλάβω Υπουργός Υγείας! Μιλάμε για κανονική παράσταση απελπισμένων» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης καλώντας τον κ. Κασσελάκη να σταματήσει να δυσφημεί τα μεγάλα έργα που γίνονται προς όφελος του Ελληνικού λαού.«Μα πραγματικά αυτοί θέλουν να κερδίσουν τον @kmitsotakis ενώ δεν γνωρίζουν ούτε τα απολύτως στοιχειώδη; Και έβαλε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσα γιατί; Για να με φοβίσει; Έλα Χριστέ και Παναγία!» έγραψε ως υστερόγραφο καταλήγωντας.«Ο κύριος @skasselakis με απείλησε σήμερα με καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διότι λέει «σπαταλώ 2.300.000€ για να διαφημίσω τον εαυτό μου…! Ο άνθρωπος αυτός που είναι άσχετος με τους στοιχειώδεις κανόνες εκτέλεσης των έργων που γίνονται με χρήματα της ΕΕ, όχι μόνον διαφήμισε την ασχετοσύνη του αλλά βρήκε και την λύση….την εισαγγελία. Και καλά ο ίδιος είναι άσχετος εντελώς, μα ούτε ένας δεν βρέθηκε στο κόμμα του να τον πληροφορήσει για τους Ευρωπαϊκούς κανόνες; Ας μάθει λοιπόν ότι όλα τα έργα που γίνονται με Ευρωπαϊκούς πόρους συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και δαπάνες δημοσιότητας. Δηλαδή η ΕΕ σε υποχρεώνει να διαφημίσεις τα έργα και να φαίνεται ότι έγιναν με δικά της λεφτά. Οι δαπάνες έχουν ελάχιστο ποσοστό χρημάτων επί του συνολικού έργου και εμείς βάλαμε το μικρότερο δυνατό ποσοστό:1) Στις 13 Ιουλίου 2021 εκδόθηκε η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία εγκρίθηκε η αξιολόγηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.2) Στις 5 Νοεμβρίου 2021 εκδόθηκε η Απόφαση Διοικητή ΕΥΣΤΑ με θέμα «Έγκριση της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσιότητας για τα Έργα και τις Δράσεις τουΤαμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψής καιΑνθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».Σε αυτήν αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 19 «Το γεγονός ότι η στρατηγική επικοινωνίας αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου σχεδίου ανάκαμψης

και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα και σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των

Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση,

παρακολούθηση, εκτέλεση και λειτουργία Δράσεων και Έργων υποχρεούνται να εφαρμόζουν και

να συμμορφώνονται με τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας που

καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την Υπηρεσία Συντονισμού».

3) Όπως προβλέπεται λοιπόν στην Στρατηγική δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας του ΤΑΑ:

«1.Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν τους αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης, και συγκεκριμένα:

οι Φορείς υλοποίησης των δράσεων και έργων και τα Υπουργεία Ευθύνης,

οι Φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων,

τρίτοι φορείς στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων και έργων ή μέρους αυτών και

οι τελικοί αποδέκτες δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κάνουν χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

είναι υπεύθυνοι τουλάχιστον για τις ακόλουθες ενέργειες για εμβληματικά έργα ή/και έργα με συνολικό κόστος άνω των 10.000.000 €:

υλοποιούν σημαντική επικοινωνιακή ενέργεια (π.χ. εκδήλωση ή καμπάνια), κατόπιν συντονισμού με την ΕΥΣΤΑ και, όπου απαιτείται, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4) το έργο της Αναβάθμισης και του Εκσυγχρονισμού των Υποδομών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με 254.000.000€.

5) στις 18-12-2023 εκδόθηκε η απόφαση ένταξης για το έργο «επικοινωνία και προβολή των δράσεων του Υπουργείου Υγείας για την αναβάθμιση του ΕΣΥ» συνολικού προυπολογισμού 2,3 εκατ.€, δηλαδή λιγότερο από 1% του συνολικού προυπολογισμού του έργου.

6) η διαγωνιστική διαδικασία υλοποιήθηκε άψογα από το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΤΑΙΠΕΔ από τον 12/2023.

Δηλαδή ο κύριος Κασσελάκης καταγγέλει εμένα για αποφάσεις οι οποίες αποτελούν υποχρέωση της Χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης εμβληματικών έργων του ΤΑΑ και οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν εγώ αναλάβω Υπουργός Υγείας! Μιλάμε για κανονική παράσταση απελπισμένων.

Τον καλώ να σταματήσει να δυσφημεί τα μεγάλα έργα που γίνονται προς όφελος του Ελληνικού λαού.

Υγ: Μα πραγματικά αυτοί θέλουν να κερδίσουν τον @kmitsotakis ενώ δεν γνωρίζουν ούτε τα απολύτως στοιχειώδη; Και έβαλε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσα γιατί; Για να με φοβίσει; Έλα Χριστέ και Παναγία!».



