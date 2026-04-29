Ρομπέρτο Μπάτζιο: Συστήθηκε στον κόσμο του Tik Tok και το πρώτο του βίντεο είχε 3 εκατ. προβολές σε 6 ώρες
Ρομπέρτο Μπάτζιο: Συστήθηκε στον κόσμο του Tik Tok και το πρώτο του βίντεο είχε 3 εκατ. προβολές σε 6 ώρες
Ο θρυλικός Ιταλός ποδοσφαιριστής κάνει θραύση και στα social media
Χαμό προκάλεσε με το πρώτο του βίντεο στο Tik Tok ανέβασε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο.
Ο θρυλικός Ιταλός ποδοσφαιριστής που οδήγησε τη χώρα του σε κατάθλιψη το 1994 χάνοντας το πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ με την Βραζιλία είχε ανοίξει εδώ και μήνες τη σελίδα αλλά βίντεο δεν υπήρχαν.
Πριν από λίγες ώρες ανέβασε το πρώτο του βίντεο. Τι έδειχνε; Ανέβασε τον εαυτό του να κλωτσάει μια μπάλα και να τα... σπάει. Το βίντεο μέσα σε έξι ώρες έχει φτάσει τα 3 εκατ. προβολές δείγμα ότι ο Ρομπέρτο Μπάτζιο «πουλάει» σαν τρελός και στα 59 του.
Και πως να μην πουλάει με την καριέρα που έχει αφήσει πίσω του παίζοντας σε ομάδες όπως η Μίλαν, η Ίντερ, η Γιουβέντους και η Φιορεντίνα.
Ο θρυλικός Ιταλός ποδοσφαιριστής που οδήγησε τη χώρα του σε κατάθλιψη το 1994 χάνοντας το πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ με την Βραζιλία είχε ανοίξει εδώ και μήνες τη σελίδα αλλά βίντεο δεν υπήρχαν.
Πριν από λίγες ώρες ανέβασε το πρώτο του βίντεο. Τι έδειχνε; Ανέβασε τον εαυτό του να κλωτσάει μια μπάλα και να τα... σπάει. Το βίντεο μέσα σε έξι ώρες έχει φτάσει τα 3 εκατ. προβολές δείγμα ότι ο Ρομπέρτο Μπάτζιο «πουλάει» σαν τρελός και στα 59 του.
Και πως να μην πουλάει με την καριέρα που έχει αφήσει πίσω του παίζοντας σε ομάδες όπως η Μίλαν, η Ίντερ, η Γιουβέντους και η Φιορεντίνα.
@robertobaggio Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok 👀😂 #RobertoBaggio ♬ original sound - Roberto Baggio
