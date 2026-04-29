Ρομπέρτο Μπάτζιο: Συστήθηκε στον κόσμο του Tik Tok και το πρώτο του βίντεο είχε 3 εκατ. προβολές σε 6 ώρες
SPORTS
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χαμό προκάλεσε με το πρώτο του βίντεο στο Tik Tok ανέβασε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο. 

Ο θρυλικός Ιταλός ποδοσφαιριστής που οδήγησε τη χώρα του σε κατάθλιψη το 1994 χάνοντας το πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ με την Βραζιλία είχε ανοίξει εδώ και μήνες τη σελίδα αλλά βίντεο δεν υπήρχαν.

Πριν από λίγες ώρες ανέβασε το πρώτο του βίντεο. Τι έδειχνε; Ανέβασε τον εαυτό του να κλωτσάει μια μπάλα και να τα... σπάει. Το βίντεο μέσα σε έξι ώρες έχει φτάσει τα 3 εκατ. προβολές δείγμα ότι ο Ρομπέρτο Μπάτζιο «πουλάει» σαν τρελός και στα 59 του. 

Και πως να μην πουλάει με την καριέρα που έχει αφήσει πίσω του παίζοντας σε ομάδες όπως η Μίλαν, η Ίντερ, η Γιουβέντους και η Φιορεντίνα.


@robertobaggio Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok 👀😂 #RobertoBaggio ♬ original sound - Roberto Baggio









Κλείσιμο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Best of Network

