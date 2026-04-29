Ελληνοτουρκικός «έρωτας» στο Survivor: Όταν την είδα, ένιωσα κάτι διαφορετικό, θέλω απλά να μιλήσουμε για πέντε λεπτά
Χρειαζόμαστε μόνο πέντε λεπτά για να μιλήσουμε και μετά θα δούμε τι θα γίνει, είπε ο  Baris για την Αριάδνη

Από ερωτική διάθεση χαρακτηρίστηκε το νέο επεισόδιο του Survivor. Οι παίκτες της ελληνικής και της τουρκικής εκδοχής μοιράστηκαν σε Κόκκινους και Μπλε, σε μία ξεχωριστή αναμέτρηση.

Όταν βρέθηκαν απέναντι, ένας από τους Τούρκους παίκτες, ο Baris Murat Yagci, εξήγησε ότι έχει ξεχωρίσει μία Ελληνίδα παίκτρια. Ο λόγος για την Αριάδνη Δημητρέλου. Μόλις την είδε, εξομολογήθηκε, ένιωσε κάτι διαφορετικό, ενώ θα ήθελε να μιλήσει πέντε μόνο λεπτά μαζί της. 

«Πριν καλά καλά γνωρίσουμε του Έλληνες παίκτες, ακούμε πολύ καλά λόγια για τα κορίτσια σας από τον Baris Murat Yagci», είπε αρχικά ο Ατζούν Ιλιτζαλί.

«Όλες οι κοπέλες;», είπε τότε ο Γιώργος Λιανός με τον Baris να τονίζει: «Μόνο μία» για να συμπληρώσει: «Όλες τους είναι όμορφες, αλλά εγώ εστιάζω μόνο σε μία. Απλά την είδα μερικές φορές. Και όταν την είδα ένιωσα κάτι διαφορετικό. Θέλω απλά να μιλήσουμε για πέντε λεπτά. Χρειαζόμαστε μόνο πέντε λεπτά για να μιλήσουμε και μετά θα δούμε τι θα γίνει». 

