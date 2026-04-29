Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα έκανε τεστ DNA: «Είμαι κατά 14% Έλληνας, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον... Μέγα Αλέξανδρο»
Είναι γιος του προέδρου της χώρας - Δείτε τις δημοσιεύσεις του στο Χ σχετικά με την καταγωγή του αλλά και κατά της Τουρκίας
«Πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο», τόνισε. Επίσης, αναφέρει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα, ενώ αστειεύεται λέγοντας πως «ελπίζω να μη μου ζητήσουν βίζα».
Ο Kainerugaba είναι γιος του Προέδρου της Ουγκάντας, Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος τον διόρισε στη θέση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας τον Μάρτιο του 2024.
Recently, I checked my DNA. Apparently, I'm 14% Greek? I always knew I was related to Alexander the Great. I'm going to visit Greece and I hope they won't ask me for a visa.— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026
Το τεστ DNA έδειξε, ακόμη, όπως υποστηρίζει ότι κατάγεται κατά 19% από τη Σομαλία και 7% από την Αγγλία, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά καταγωγής αποτελούν όπως λέει... κρατικό μυστικό.
Ο Kainerugaba έχει κάνει πολλές επιθετικές αναρτήσεις κατά της Τουρκίας. «Το καλύτερο πράγμα για την Τουρκία είναι οι όμορφες γυναίκες της, που μου παραδόθηκαν πριν δείρω τους άντρες τους» γράφει, ενώ σε άλλη δημοσίευση επισημαίνει: «έχω ήδη παντρευτεί 5 Τουρκάλες. Ήταν εύκολη δουλειά. Την επόμενη φορά που θα απειλήσουν ξανά εμένα και την Ουγκάντα, θα τους δώσουμε μια καλή μάχη».
7% English...believe it or not.— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026
I have already married 5 Turkish women. It was an easy job. The next time they threaten me and Uganda again we shall fight proper.— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026
The best thing about Turkey is their beautiful women who surrendered to me before I beat their men up.— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026
"I'm ready to deploy 100,000 Ugandan soldiers in Israel. Under my command. To protect the Holy Land. The land of Jesus Christ our God!"— Visegrád 24 (@visegrad24) April 11, 2026
- Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces of Uganda and President Museveni’s son
