Primeira Liga: «Αυτοκτονία» στις καθυστερήσεις για τη Σπόρτινγκ, 2-2 με την Τοντέλα και εκτός 2ης θέσης, δείτε τα γκολ
Έχασε προβάδισμα δύο τερμάτων στο 90’+ και απομακρύνεται από τίτλο και Champions League – Τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έμεινε μακριά απ' τη νίκη για τρίτο σερί παιχνίδι καθώς «κόλλησε» απ' το... πουθενά και στο εξ αναβολής εντός έδρας ματς με την Τοντέλα για την 26η αγωνιστική της πορτογαλικής Primeira Liga, μένοντας στο ισόπαλο 2-2, αν και φαινόταν να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση ως τις καθυστερήσεις.
Αποτέλεσμα που κρατάει πλέον την Σπόρτινγκ όχι μόνο εκτός διεκδίκησης του τίτλου, αλλά κι εκτός των πρώτων δύο θέσεων που οδηγούν στο επόμενο Champions League, καθώς την προσπέρασε πια και η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο.
Με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να ξεκινάει στο βασικό σχήμα και να παραχωρεί τη θέση του στον Μπλόπα, τα «λιοντάρια» προηγήθηκαν στο 62' με τον Σουάρες. Στο 78' το αυτογκόλ του Σίλβα έβαλε την Σπόρτινγκ μπροστά με δύο γκολ και φάνηκε να «τελειώνει» το ματς, όμως ακολούθησε ένα «τρελό» τρίλεπτο στις καθυστερήσεις, όπου άλλαξαν όλα.
Στο 90'+2' ο Άικο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ρουί Σίλβα από το σημείο του πέναλτι, όμως την εξέλιξη της φάσης και στο κόρνερ που εκτελέστηκε, ο 18χρονος Μπλόπα με ανάποδη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, μειώνοντας σε 2-1, ενώ στο 90'+4' ο Σίσερο Σάντος «πάγωσε» σε απολυτο βαθμό το «Αλβαλάδε», καθώς διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Γκιμαράες-Φαμαλικάο 1-2
Ζιλ Βισέντε-Αλβέρκα 2-2
Αρούκα-Μπενφίκα 1-2
Νασιονάλ-Εστορίλ 0-1
AVS-Σάντα Κλάρα 0-1
Ρίο Αβε-Εστρέλα Αμαδόρα 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Πόρτο 82
Μπενφίκα 75
Σπόρτινγκ Λισ. 73
Μπράγκα 56
Φαμαλικάο 51
Ζιλ Βισέντε 49
Γκιμαράες 42
Μορεϊρένσε 39
Αλβέρκα 38
Εστορίλ 37
Αρούκα 35
Ρίο Άβε 34
Σάντα Κλάρα 32
Νασιονάλ 31
Εστρέλα Αμαδόρα 28
Κάσα Πία 26
Τοντέλα 22
AVS 13 --ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ--
