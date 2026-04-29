Η μαζορέτα που έκανε την καρδιά του Μπλόσομγκεϊμ να... ανθίσει και τράβηξε τα βλέμματα στο ΣΕΦ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Γκαμπίγια Καραμπινάιτε ξεκίνησε την καριέρα της ως μαζορέτα της Ζάλγκιρις και είναι πλέον στο πλευρό ενός από τα πιο hot ονόματα του μπάσκετ, του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ της Μονακό
Ήταν 27 Μαρτίου όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε τη Μονακό για την regular season της Euroleague και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η κάμερα πήγε σε μια εντυπωσιακή φίλαθλο στις κερκίδες, με τα social media να βουίζουν και να ζητούν να μάθουν την ταυτότητα της.
Τελικά μαθεύτηκε ότι είναι η σύντροφος του φόργουορντ της Μονακό, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για να στηρίξει τον καλό της, όπως κάνει και σε όλα τα παιχνίδια.
Το όνομα αυτής, Γκαμπίγια Καραμπινάιτε. Είναι 24 ετών χορεύτρια και τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μονακό.
Η γνωριμία με τον Μπλόσομγκεϊμ ήταν πολύ φυσιολογική, όπως θα γνωριστεί ένα παραδοσιακό ζευγάρι στις μέρες μας.
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Αμερικανός στην εκπομπή «triplethreatshow» χάζευε το κινητό του και παρατήρησε το προφίλ της, αποφασίζοντας να της κάνει αίτημα φιλίας.
Η Γκάμπι όπως την φωνάζει ο ίδιος δεν το αποδέχθηκε με τη μία όμως η συνέχεια ήταν ιδανική για τον Τζάρον.
«Αρχίσαμε να ανταλλάζουμε μηνύματα και ήταν σαν να φλερτάραμε και στη συνέχεια την κάλεσα το καλοκαίρι στη Μύκονο, εκεί ήταν η πρώτη μας γνωριμία από κοντά.»
Ο φόργουορντ της Μονακό αναφέρθηκε και στην πέραση που είχε στους Έλληνες φιλάθλους. «Οι Έλληνες της ερωτεύτηκαν, δεν μπορείς να φανταστείς τη μηνύματα της έστειλαν μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό».
Την Τρίτη το βράδυ ο φωτογραφικός φακός την έπιασε στο ΣΕΦ στο game 1 του Ολυμπιακού με τη Μονακό, εκεί που έκλεψε ξανά την παράσταση.
Από την πλευρά της η Γκάμπιγια μίλησε σε μέσο της πατρίδας της, της Λιθουανίας για τη σχέση της με τον Μπλόσομγκεϊμ.
«Μου είπε να του δώσω τον αριθμό τηλεφώνου μου και του έβαλα τσάλεντζ να το κερδίσει με κάποιο τρόπο».
«Αυτό ήταν που με κρατούσε στην συζήτησή μας, είχε ένα διακριτικό χιούμορ που με τράβηξε πολύ σε αυτόν, στην αρχή είχα άλλη άποψη για εκείνον, εντέλει μου απέδειξε ότι είναι πολύ σοβαρός, φροντίζει τους ανθρώπους του και προσέχει κάθε κίνηση του.»
Η Γκάμπι και ο Τζάρον είναι μερικούς μήνες μαζί, όμως έχουν χτίσει μια ζωή πολύ σταθερή, ζουν μόνιμα στο Μονακό και η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη με αυτό το νέο στάδιο της ζωής της.
Πηγαίνει συνέχεια ταξίδια, έχει χρόνο να κάνει πράγματα για τον εαυτό της, περνά ποιοτικό χρόνο με τον Τζάρον, γυμνάζεται και κάνει πιλάτες 2-3 φορές την εβδομάδα.
Από το 2021 και σε ηλικία 19 ετών ήταν στις τάξεις των τσιρλίντερ της ομάδας της Ζαλγκίρις και το 2025 όταν της ζήτησε ο Μπλόσομγκεϊμ να μετακομίσει στο Μονακό μαζί του, τα παράτησε όλα γιατί ένιωσε ότι ήθελε να αλλάξει παραστάσεις.
Ο χορός μπήκε στη ζωή της από πολύ μικρή ηλικία και συγκεκριμένα στα 5 της, όταν έκανε για πρώτη φορά μοντέρνο.
Η μητέρα της την ενθάρρυνε για πρώτη φορά να δηλώσει συμμετοχή στην ομάδα τσιρλίντινγκ της Ζαλγκίρις και το έκανε και με τεράστια επιτυχία.
Η ομάδα της είχε κλέψει τόσο πολύ την παράσταση σε όλη την Ευρώπη, που την κάλεσαν να χορέψει σε αγώνα της Φενέρ με τη Μονακό στην Κωνσταντινούπολη.
Εκεί υποστηρίζει η ίδια ότι είναι η αγαπημένη της εμφάνιση σε όλη την καριέρα της ως χορεύτρια.
Μένει να δούμε ποια άλλα γήπεδα θα μαγέψει ακόμα η καλλονή από τη Λιθουανία.
