Μουντιάλ: Ο Κάρλο Αντσελότι «υποσχέθηκε» να καλέσει στην Εθνική Βραζιλίας τον Νεϊμάρ, δείτε βίντεο
Αφού βγήκε φωτογραφία με δύο νεαρούς φιλάθλους της «Σελεσάο» ο 66χρονος προπονητής έδωσε νέα διάσταση στο σίριαλ της συμμετοχής ή όχι του Νεϊμάρ στην αποστολή της σελεσάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Μία υπόσχεση που κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου, έδωσε ο Κάρλο Αντσελότι σε δύο νεαρούς θαυμαστές του, οι οποίοι τον περίμεναν για να υπογράψει τις φανέλες της Εθνικής Βραζιλίας που είχαν μαζί τους και να βγούνε και μία φωτογραφία.

Ο Ιταλός προπονητής, που έχει περάσει (μεταξύ άλλων) από τον πάγκο των Γιουβέντους, Μίλαν, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν, Νάπολι και Έβερτον, από το περασμένο καλοκαίρι έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Βραζιλίας και όλοι αδημονούν για να παρακολουθήσουν την ομάδα του στο  Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ωστόσο ένα από τα καυτά ζητήματα που απασχολούν τους φίλους της σελεσάο, έχει να κάνει με το αν θα βρίσκεται στις κλήσεις του Ιταλού τεχνικού και ο  Νεϊμάρ.



Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει στις 18 Μαΐου, οι δύο νεαροί φίλαθλοι αφού εξασφάλισαν την πολυπόθητη φωτογραφία με τον Αντσελότι, δεν δίστασαν να του κάνουν και ερώτηση που θα ήθελε να κάνει ο κάθε οπαδός της Εθνικής Βραζιλίας:

«Θα μου κάνετε τη χάρη να καλέσετε τον Νεϊμάρ στην Εθνική;», ρώτησε ο ένας από τους δύο με τον Αντσελότι χωρίς να χάσει το χαμόγελό του να τους απαντά: «Φυσικά».

Κι αυτό που απομένει να μάθουμε είναι αν ο πολύπειρος Ιταλός το εννοούσε ή απλά έκανε μια... ντρίμπλα για να μην χαλάσει το όνειρο των νεαρών φίλων της Εθνικής Βραζιλίας. Υπομονή μέχρι τις 18 Μαΐου...
