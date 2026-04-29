Τσιτσιπάς: Με πονάει ο αποκλεισμός από τον Ρουντ αλλά μετά από καιρό ένιωσα ο εαυτός μου στο γήπεδο
SPORTS
Madrid Open Στέφανος Τσιτσιπάς Κάσπερ Ρουντ

Τσιτσιπάς: Με πονάει ο αποκλεισμός από τον Ρουντ αλλά μετά από καιρό ένιωσα ο εαυτός μου στο γήπεδο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μάχη έως το τέλος κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ αλλά αποκλείστηκε στους «16» του Madrid Open

Τσιτσιπάς: Με πονάει ο αποκλεισμός από τον Ρουντ αλλά μετά από καιρό ένιωσα ο εαυτός μου στο γήπεδο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δύο ματς πόιντ στο παιχνίδι με τον Κάσπερ Ρουντ αλλά ηττήθηκε με 2-1 σετ και αποχαιρέτησε στους «16» το Madrid Open. 

Μετά από καιρό ο Έλληνας τενίστας εμφανίστηκε ανταγωνιστικός σε ένα παιχνίδι απαιτήσεων και κέρδισε 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη (από το 80 θα πάει στο 75). 

Λίγες ώρες μετά τον αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε στα social media ότι τον πονάει αυτή η ήττα αλλά ότι ένιωσε μετά από καιρό ο εαυτός του στο κορτ. 

«Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου στο γήπεδο, γι’ αυτό και το αποτέλεσμα πονάει. Αλλά καμιά φορά πρέπει να αποδεχτείς τον πόνο μόνο και μόνο για να νιώσεις ζωντανός. Συγχαρητήρια στον Κάσπερ, είναι πρωταθλητής και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην υπεράσπιση του τίτλου του. Το ταξίδι συνεχίζεται στη Ρώμη» έγραψε ο Τσιτσιπάς. 

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

