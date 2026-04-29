Τσιτσιπάς: Με πονάει ο αποκλεισμός από τον Ρουντ αλλά μετά από καιρό ένιωσα ο εαυτός μου στο γήπεδο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μάχη έως το τέλος κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ αλλά αποκλείστηκε στους «16» του Madrid Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δύο ματς πόιντ στο παιχνίδι με τον Κάσπερ Ρουντ αλλά ηττήθηκε με 2-1 σετ και αποχαιρέτησε στους «16» το Madrid Open.
Μετά από καιρό ο Έλληνας τενίστας εμφανίστηκε ανταγωνιστικός σε ένα παιχνίδι απαιτήσεων και κέρδισε 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη (από το 80 θα πάει στο 75).
Λίγες ώρες μετά τον αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε στα social media ότι τον πονάει αυτή η ήττα αλλά ότι ένιωσε μετά από καιρό ο εαυτός του στο κορτ.
«Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου στο γήπεδο, γι’ αυτό και το αποτέλεσμα πονάει. Αλλά καμιά φορά πρέπει να αποδεχτείς τον πόνο μόνο και μόνο για να νιώσεις ζωντανός. Συγχαρητήρια στον Κάσπερ, είναι πρωταθλητής και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην υπεράσπιση του τίτλου του. Το ταξίδι συνεχίζεται στη Ρώμη» έγραψε ο Τσιτσιπάς.
I felt like myself again on the court yesterday, which is why the outcome hurts. But sometimes you have to take the pain just to feel alive.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 29, 2026
Congrats to Casper - he’s a champion and I wish him the best in his title defense.
The journey continues into Rome 🇮🇹 pic.twitter.com/tpml2dGmVk
