Μουντιάλ 2026: Μπλόκο του Καναδά σε άτομα με δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν
Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας ξεκαθαρίζει ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα – Στο φόντο υπόθεση Ιρανών αξιωματούχων ενόψει FIFA

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά Γκάρι Αναναντασάνγκαρι, δήλωσε την Τετάρτη (29/4) ότι άτομα που συνδέονται με το IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps / Ισλαμικό Επαναστατικό Σώμα Φρουρών Ιράν) δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα, απαντώντας σε ερωτήσεις για την υπόθεση Ιρανών αξιωματούχων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που επρόκειτο να συμμετάσχουν σε συνάντηση της FIFA στον Καναδά.

Σε επίσημη τοποθέτηση που δόθηκε σε μέσα ενημέρωσης, οι καναδικές αρχές ανέφεραν ότι «οι αξιωματούχοι του IRGC δεν είναι αποδεκτοί στον Καναδά και δεν έχουν θέση στη χώρα», χωρίς να σχολιάσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, επικαλούμενες λόγους απορρήτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αιτήσεις εισόδου για εκδηλώσεις σχετικές με το Παγκόσμιο Κύπελλο εξετάζονται κατά περίπτωση από εκπαιδευμένους αξιωματικούς μετανάστευσης, ενώ έχει ληφθεί σαφής πολιτική στάση ότι πρόσωπα με διασυνδέσεις με την οργάνωση δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στη χώρα.

