Τιμή για τον Παναθηναϊκό από το «Athletic»: Στα δέκα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης που δεν έχουν κατακτήσει Champions League
Παναθηναϊκός Γουέμπλεϊ 1971 Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League

Τιμή για τον Παναθηναϊκό από το «Athletic»: Στα δέκα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης που δεν έχουν κατακτήσει Champions League

Ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση της σχετικής λίστας, στην πρώτη φιγουράρει η Ατλέτικο Μαδρίτης

Τιμή για τον Παναθηναϊκό από το «Athletic»: Στα δέκα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης που δεν έχουν κατακτήσει Champions League
19 ΣΧΟΛΙΑ
Στα δέκα κορυφαία ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League (παλαιότερα Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης) τοποθέτησε το βρετανικό «Athletic» τον Παναθηναϊκό

Στη λίστα ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση. Η ομάδα της Αθήνας το 1971 έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης στο Γουέμπλεϊ (ηττήθηκε 2-0 από τον Άγιαξ). 

CLASSIC MATCH | Ajax - Panathinaikos | Our FIRST European Cup | 02-06-1971


Είναι έτσι η μοναδική ελληνική ομάδα που έπαιξε σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ακόμα το 1985 ο Παναθηναϊκός έπαιξε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών όπου και αποκλείστηκε από τη μεγάλη Λίβερπουλ ενώ το 1996 συμμετείχε στους ημιτελικούς του Champions League. 

Εκεί μάλιστα κέρδισε 1-0 τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Επιπλέον το 2002 στα προημιτελικά του Champions League επικράτησε 1-0 της Μπαρτσελόνα αλλά αποκλείστηκε από την τετράδα. 

Στο Νο1 της λίστας με τις μεγάλες ομάδες που δεν έχουν κερδίσει το Champions League είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης και ακολουθεί η Άρσεναλ. 

Στην 3η θέση είναι η Τότεναμ, στην 4η η Βαλένθια και πριν από τον Παναθηναϊκό είναι η Άντερλεχτ. Την 10άδα συμπληρώνουν η Σεντ Ετιέν, η Ρόμα, η Ρεμς και η Ντιναμό Κιέβου. 


19 ΣΧΟΛΙΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

