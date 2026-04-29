Μετά από 36 χρόνια η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τον Ιούλιο τουρνουά τένις της WTA - Θα είναι από τις κορυφαίες στιγμές μου, είπε η Σάκκαρη
Μετά από 36 χρόνια η Ελλάδα θα έχει τουρνουά τένις γυναικών στο παγκόσμιο καλεντάρι. 

To WTA 250 της Αθήνας αντικαθιστά το Jiangxi Open της Κίνας. Θα διεξαχθεί αμέσως μετά το Wimbledon, το διάστημα 13-19 Ιουλίου στο Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε σκληρές επιφάνειες, με ταμπλό 32 παικτριών στο μονό και 16 ομάδων στο διπλό.

Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη δήλωσε για την επιστροφή του WTA στην Αθήνα: «Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου. Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια. Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».

Η Ελλάδα είχε διοργανώσει το  Athens Trophy το 1990. 
