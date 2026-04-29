Άνδρες της ΟΠΚΕ στην πολυκατοικία του 20χρονου που έχει ταμπουρωθεί και πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι του στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης και μεγάλη κινητοποίηση Αρχών - Ο 20χρονος πετούσε τραπεζάκια και καρέκλες από τον τρίτο όροφο
Με τον διαπραγματευτή της Αστυνομίας επικοινωνεί ο 20χρονος ο οποίος έχει κλειστεί από νωρίς στο μεσημέρι στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι. Ο νεαρός ζητούσε να μιλήσει με ψυχολόγο, ενώ στο κτίριο έχουν εισέλθει αυτή την ώρα και άνδρες της ΟΠΚΕ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν ειδοποιηθεί και οι γονείς του φοιτητή, προκειμένου να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη από την Εύβοια που διαμένουν. Στην συμπρωτεύουσα βρίσκονται και άλλοι συγγενείς του 20χρονου, ωστόσο εκείνος συνομιλεί μόνο με τον διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ, χωρίς ωστόσο να έχει βγει από το σπίτι του.
Στο σημείο βρίσκονταν νωρίτερα και συμφοιτητές του 20χρονου, οι οποίοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, καλώντας τον να ηρεμήσει και να επιστρέψει με ασφάλεια στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο νωρίτερα ο φοιτητής είχε ζητήσει από τους φίλους του να προσευχηθούν μαζί του λέγοντας το «Πάτερ ημών».
Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Η οδός Κασσάνδρου παραμένει κλειστή, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.
Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ασφαλή έκβαση του περιστατικού, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τον νεαρό βρίσκονται σε εξέλιξη.
