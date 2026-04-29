Χακίμι: Νοκ-άουτ από τη ρεβάνς με την Μπάγερν ο άσος της Παρί
Χακίμι: Νοκ-άουτ από τη ρεβάνς με την Μπάγερν ο άσος της Παρί
Ο Μαροκινός υπέστη θλάση στον δεξί μηρό και θα χάσει τον επαναληπτικό αγώνα με τους Γερμανούς (06/05, 22:00)
Ο Ασράφ Χακίμι, που τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό στον πρώτο ημιτελικό της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου, θα μείνει εκτός δράσης «...για τις επόμενες εβδομάδες» και συνεπώς δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της τετράδας του UEFA Champions League απέναντι στους Βαυαρούς, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/4) η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ο Μαροκινός δεξιός μπακ τραυματίστηκε στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού στα τελευταία λεπτά (88’) του συναρπαστικού πρώτου ημιτελικού το βράδυ της Τρίτης (28/4) στο «Παρκ ντε Πρενς», ωστόσο αναγκάστηκε να συνεχίσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Μαροκινός δεξιός μπακ τραυματίστηκε στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού στα τελευταία λεπτά (88’) του συναρπαστικού πρώτου ημιτελικού το βράδυ της Τρίτης (28/4) στο «Παρκ ντε Πρενς», ωστόσο αναγκάστηκε να συνεχίσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
