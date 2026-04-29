Τζόζεφ: Ήταν τόσο ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό, που δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου
Όσα δήλωσε ο Καναδός γκαρντ του Ολυμπιακού εν όψει του game 2 με τη Μονακό για τα playoffs της Euroleague
Ο Κόρι Τζόζεφ λίγες ώρες μετά την κορυφαία του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό στο Game 1 με την Μονακό στο ΣΕΦ για τα playoffs της Euroleague, ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς και μίλησε στο olympiacosbc.gr για τον στόχο του 2-0 και τη συνέχεια της σεζόν.
Αρχικά θέλω να σου δείξω ένα σχόλιο που διάβασα στα Social Media, το οποίο μάλλον περιγράφει τα συναισθήματα των περισσότερων στην εξέδρα. «Sorry Cory Joseph, I wasn't familiar with your game» (μτφ. συγγνώμη Κόρι Τζόζεφ, δεν ήμουν εξοικειωμένος με το παιχνίδι σου).
«Είμαι απλά χαρούμενος που ήμουν ο εαυτός μου. Παίζω μπάσκετ επαγγελματικά εδώ και πολλά χρόνια και το να φέρνω την ενέργειά μου και να επηρεάζω το παιχνίδι, κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο είναι το στοιχείο μου».
Νιώθεις καλύτερα όσο περνάει ο καιρός;
«Σίγουρα. Καθημερινά νιώθω όλο και καλύτερα, αλλά είναι η ώρα των Playoffs και πρέπει ο καθένας μας να φέρνει το πιο σπουδαίο παιχνίδι του».
Απόλαυσες το πρώτο σου παιχνίδι Playoff στην EuroLeague όσο το είδαμε;
«Το έκανα πράγματι. Ήμουν χαρούμενος που ήταν εντός έδρας. Οι φίλαθλοί μας ήταν απίστευτοι. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου.
Ένιωσα τον ηλεκτρισμό της εξέδρας και το να τους βλέπουμε, μας έδωσε αλήθεια πάρα πολλά. Το εκτιμούμε πραγματικά και ελπίζουμε να είναι έτσι το ΣΕΦ και στο Game 2».
Προφανώς έχεις ζήσει τα πάντα στην καριέρα σου και έχεις αντιμετωπίσει τους κορυφαίους. Τι είναι αυτό που θέλει περισσότερη προσοχή μετά από μια τόσο επιβλητική νίκη σε μια σειρά αγώνων;
«Το παιχνίδι είναι πλέον πνευματικό. Η νίκη είναι νίκη, είναι καλή και προφανώς είναι αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Όμως κάποιες φορές δεν πρέπει να μένεις πολύ στο πώς κέρδισες ή στο πώς έχασες.
Αυτοί θα βγουν δυνατά με στόχο να χτυπήσουν πρώτοι και να παίξουν σήμερα. Όσον αφορά εμάς, πρέπει να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο και ξεχάσουμε το χθεσινό.
Είναι μια σειρά best-of-five και επικρατεί αυτός που φτάνει στις 3 νίκες. Επομένως έχουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά, αν θέλουμε να φτάσουμε εκεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα