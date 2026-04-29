Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο υποχρεωτικής παρουσίας στην ενδεκάδα ενός ποδοσφαιριστή κάτω των 21
Όπως αποκαλύπτουν διεθνή ΜΜΕ η συγκεκριμένη πρόταση έχει ήδη επεξεργαστεί από διάφορες επιτροπές και είναι πολύ πιθανό να εφαρμοστεί από το 2027
Νέο σεισμό στο χώρο του ποδοσφαίρου αναμένεται να προκαλέσει η πρόθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να υποχρεώσει τους συλλόγους να έχουν τουλάχιστον έναν παίκτη Κ21 στο γήπεδο ανά πάσα στιγμή.
Δεν πρόκειται για μια θεωρητική ιδέα, αλλά για ένα σχέδιο που έχει παρουσιαστεί με λεπτομέρειες και ήδη έχουν γίνει οι αρχικές διαβουλεύσεις με το συμβούλιο της FIFA να δίνει την αρχική του έγκριση.
Πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας ανέφεραν ότι, αν και τίποτα δεν είναι οριστικό, διεξήχθησαν θετικές συζητήσεις μεταξύ των προέδρων και των έξι συνομοσπονδιών το βράδυ της Δευτέρας σχετικά με αυτή την αλλαγή, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης των παικτών.
Επιπλέον, οι (επόμενες) συζητήσεις θα αφορούν τον ορισμό του «γηγενούς παίκτη» (homegrown) καθώς εκεί υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ανά συνομοσπονδία και η FIFA θέλει να επικρατήσει ένα κοινό μοτίβο, ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότεροι νέοι παίκτες να συμμετέχουν τακτικά σε αγώνες.
Για παράδειγμα, οι τρέχοντες κανόνες της Premier League ορίζουν ότι το ρόστερ μιας ομάδας πρέπει να έχει «όχι περισσότερους από 17» παίκτες που δεν είναι γηγενείς στις λίστες των 25 παικτών», αφήνοντας έως και οκτώ θέσεις διαθέσιμες για όσους πληρούν τα κριτήρια. Αυτό δεν περιλαμβάνει παίκτες από τις ομάδες Κ21 των συλλόγων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής αλλά δεν προσμετρώνται στη λίστα και δεν ορίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι γηγενείς παίκτες.
Η Νιούκαστλ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν καταγράψει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην Premier League από Άγγλους παίκτες κάτω των 21 ετών αυτή τη σεζόν, με την τελευταία να διατηρεί γηγενή παίκτη στην αποστολή της για 88 συνεχή έτη. Στο αντίθετο άκροη Λιντς και Μπέρνλι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ούτε έναν παίκτη αυτής της κατηγορίας στο πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26.
Η προτεινόμενη ποσόστωση θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των συλλόγων στη μεταγραφική αγορά, καθώς οι γηγενείς παίκτες αντιπροσωπεύουν «καθαρό κέρδος» (pure profit) για τους συλλόγους όταν πωλούνται, γεγονός που έχει αξιοποιηθεί για την αποφυγή πιθανών παραβιάσεων των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR).
