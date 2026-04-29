Ο διάλογος του 89χρονου πιστολέρο με τον Εισαγγελέα: «Να σε φοβάμαι;» - «Ναι, θα σε τουφεκίσω κι εσένα»
Δείτε τις φωτογραφίες από τον ΕΦΚΑ που επιτέθηκε ο ηλικιωμένος - Πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο και ως τότε θα συνεχίσει να κρατείται
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες Τρίτη (28/4) έσπειρε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.
Οταν ο ηλικιωμένος άνδρας έφτασε στον εισαγγελέα χαιρετούσε τα δημοσιογραφικά συνεργεία μέσα από το αυτοκίνητο, ενώ λίγο αργότερα είχε έναν ξεχωριστό διάλογο με τον εισαγγελέα.
Συγκεκριμένα, όταν μπήκε στο γραφείο του, ο Εισαγγελέας είπε στον 89χρονο πιστολέρο: «θα πρέπει να σε φοβάμαι;». Ο ηλικιωμένος απάντησε αμέσως: «ναι, να με φοβάσαι». Ο Εισαγγελέας αναρωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να τον φοβάται και ο ηλικιωμένος απάντησε: «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα!».
Λίγη ώρα αργότερα, ο 89χρονος πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, ενώ θα συνεχίσει να κρατείται ως τότε.
Ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας μετά την προθεσμία που πήρε ο 89χρονος από τον εισαγγελέα για να απολογηθεί αύριο δήλωσε πως ο ηλικιωμένος του είπε πως «Δεν τον ενδιαφέρει η ζωή του, θα προτιμούσε να συλληφθεί και να κρατείται από τις γαλλικές αστυνομικές Αρχές».
Δείτε τις φωτογραφίες από τον ΕΦΚΑ που έκανε χθες την επίθεση ο ηλικιωμένος:
«Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς ο 89χρονος Παναγιώτης Κ. που χθες Τρίτη (28/4) έσπειρε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο και, τελικά, συνελήφθη μετά από ώρες στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας εξήγησε πως έφυγε από το σπίτι του και έφθασε στον Κολωνό με ταξί το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα. Μαζί του είχε μια βαλίτσα με διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.
«Είχα κανονίσει μετά τον ΕΦΚΑ να πάω με το ταξί στην Πάτρα. Αλλά ο ταξιτζής έφυγε. Έτσι πήγα και πήρα άλλο ταξί για να με πάει στην Λουκάρεως (Εφετείο). Βγαίνω από την Λουκάρεως, ήξερα από που να πάω για να αποφύγω τους ελέγχους. Μόλις βγήκα πήρα άλλο ταξί και του λέω πήγαινε με στα ΚΤΕΛ. Αρχικά σκέφτηκα να πάω Καλαμάτα και να μην φύγω καθόλου. Να πάω την επόμενη στο καφενείο και να πω να πάρουν την αστυνομία. Μετά ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει Πάτρα. Του έδωσα 250 ευρώ και με πήγε», περιέγραψε.
«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», πρόσθεσε.
Η μεταγωγή του 89χρονου από την ΓΑΔΑ για τα δικαστήρια της Ευελπίδων:
Λίγο αργότερα έφτασε στον εισαγγελέα, με τον 89χρονο να χαιρετά τα δημοσιογραφικά συνεργεία μέσα από το αυτοκίνητο.
Επιπλέον, ο 89χρονος σημείωσε πως όταν έφθασε στην Πάτρα, σκέφτηκε να βγάλει εισιτήριο για Ιταλία ή για Γαλλία, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο.
«Τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω στη Γαλλία. Και στο Στρασβούργο στον αέρα θα έριχνα, όχι εναντίον κάποιου. Μετά πήγα στο ξενοδοχείο γιατί δεν έβρισκα εισιτήριο για εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία», κατέληξε.
Συγκεκριμένα σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:
Κατηγορείται για σειρά κακουργημάτωνΣε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας
- - απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή,
- - διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και
- - διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.
Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για:
- - κατ' εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ' εξακολούθηση,
- - παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων,
- - παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα,
- - διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και
- - απειλή διάπραξης εγκλημάτων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
