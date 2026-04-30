Επίθεση με μαχαίρι σε Εβραίους στο Λονδίνο χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική, βίντεο από τη σύλληψη του δράστη

Δύο τραυματίες σε σταθερή κατάσταση – Η Μητροπολιτική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα με χρήση taser – Αντιδράσεις από Στάρμερ και ισραηλινό ΥΠΕΞ





Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος δύο Εβραίων στο Γκόλντερς Γκριν, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο από τη σύλληψη 45χρονου Βρετανού υπόπτου.Η Μητροπολιτική Αστυνομία δημοσίευσε πλάνα από κάμερες σώματος των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης.Στο βίντεο, ο ύποπτος φαίνεται να κινείται προς τους αστυνομικούς, πριν εκείνοι κάνουν χρήση taser για να τον ακινητοποιήσουν. Οι αστυνομικοί ακούγονται να φωνάζουν επανειλημμένα «άφησε το μαχαίρι», ενώ ο άνδρας πέφτει στο έδαφος.Ακόμη και όταν βρίσκεται στο έδαφος, οι εντολές συνεχίζονται, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να τον περιορίσουν. «Ναι, το έχω», ακούγεται να λέει ένας από αυτούς, πριν το μαχαίρι πεταχτεί στο πλάι.Στη συνέχεια, ο ύποπτος οδηγείται με χειροπέδες, με τους αστυνομικούς να του ανακοινώνουν ότι συλλαμβάνεται ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, «ο ύποπτος αρνήθηκε να δείξει τα χέρια του, ήταν βίαιος και συνέχιζε να αποτελεί σαφή απειλή».Δύο άνδρες, ηλικίας 76 και 34 ετών, δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Οι τραυματίες έλαβαν αρχικά τις πρώτες βοήθειες στο σημείο πριν διακομιστούν σε νοσοκομείο.Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι η επίθεση εκτυλίχθηκε σχεδόν μπροστά από το σπίτι του.«Ο ένας άνδρας μαχαιρώθηκε έξω από καταστήματα και ο άλλος δέχτηκε επίθεση σε έναν παράδρομο, έξω από μια συναγωγή», είπε χαρακτηριστικά.Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε επισήμως το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια, επισημαίνοντας ότι ο ύποπτος είναι 45χρονος Βρετανός υπήκοος, γεννημένος στη Σομαλία.

