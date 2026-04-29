Μάνουελ Νόιερ: Ball boy στο Παρίσι αρνήθηκε να δώσει τη μπάλα στον Γερμανό και έγινε viral, βίντεο
Μάνουελ Νόιερ: Ball boy στο Παρίσι αρνήθηκε να δώσει τη μπάλα στον Γερμανό και έγινε viral, βίντεο
Δύσκολη βραδιά για τον Μάνουελ Νόιερ στο Παρίσι
Η Μπάγερν Μονάχου δέχτηκε πέντε γκολ από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι στον 1ο ημιτελικό του Champions League με τον Μάνουελ Νόιερ να είναι στο στόχαστρο των δημοσιογράφων για την απόδοσή του.
Ο Γερμανός Θρύλος της Μπάγερν Μονάχου είδε την ομάδα του να χάνει με 5-4 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά είχε να αντιμετωπίσει εκτός από τους Παριζιάνους και ένα ball boy.
Σε κάποια στιγμή του ημιτελικού ο Νόιερ ζήτησε επίμονα τη μπάλα αλλά ο πιτσιρικάς τον κοίταζε ατάραχος και δεν του την έδωσε ποτέ!
Το βίντεο κυκλοφόρησε γρήγορα και έγινε viral
Ο Γερμανός Θρύλος της Μπάγερν Μονάχου είδε την ομάδα του να χάνει με 5-4 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά είχε να αντιμετωπίσει εκτός από τους Παριζιάνους και ένα ball boy.
Σε κάποια στιγμή του ημιτελικού ο Νόιερ ζήτησε επίμονα τη μπάλα αλλά ο πιτσιρικάς τον κοίταζε ατάραχος και δεν του την έδωσε ποτέ!
Το βίντεο κυκλοφόρησε γρήγορα και έγινε viral
