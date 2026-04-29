Ολόκληρη η απολογία του 89χρονου στην ΕΛΑΣ: Θα πήγαινα στο Στρασβούργο να τουφεκίσω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν ήθελα να σκοτώσω θα το είχα κάνει



«Ήθελα να τουφεκίσω τους υπαλλήλους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο»



Η επιστολή που άφησε ο 89χρονος

Στη συνέχεια «προσπάθησα να κάνω ανάληψη από το ΑΤΜ, όμως δεν τα κατάφερα. Χτύπησα την πόρτα και η υπάλληλος μου είπε ότι δεν γινόταν από το μηχάνημα και έπρεπε να πάω αύριο. Πήγα σε ένα πρακτορείο και άλλαξα το εισιτήριο μου για αύριο. Ήθελα να πάω στο, για να ντουφεκίσω και τους υπαλλήλους εκεί, γιατί μου έστειλαν ένα γράμμα και με κορόιδευαν και αυτοί».«Πήγα σε ξενοδοχείο για να ξεκουραστώ, αλλά δεν είχε δωμάτιο και μου είπαν να ξαπλώσω στο καναπέ για να ξεκουραστώ και ξάπλωσα για καμιά ώρα. Σκέφτηκα ότι εάν αύριο δεν μου έδινε χρήματα η τράπεζα, έχω λογαριασμό σε δολάρια αλλά δεν είχα μαζί μου τον αριθμό του λογαριασμού, θα έχανα το καράβι, είχα ρίξει τις ντουφεκιές μου και είτε θα πήγαινα φυλακή στη Γαλλία ή στην Ελλάδα, αποφάσισα να πάω στα ΚΤΕΛ και να πάω στο χωριό μου. Μόλις βγήκα από το ξενοδοχείο με έπιασαν οι αστυνομικοί. Πάνω μου είχα τοκαι 10 σφαίρες», ισχυρίστηκε.Υπενθυμίζεται πως ο 89χρονος απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης επιστολή, στην οποία περιέγραφε τη ζωή του και τους λόγους για τους οποίους επιτέθηκε.Στην επιστολή του αναφέρει:Κύριοι των εφημερίδων καλημέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Κότσιρας (…) Αν. Πατήσια. Γεννήθηκα στο χωριό Χανδρινού Μεσσηνίας το 1937. Πήγα Στρατιώτης 1959-1961. Το 1969 πήγα Γερμανία (Βερολίνο δουλειά και σχολή). Το 1970 ταξίδεψα ΗΠΑ και εγκαταστάθηκα στο Chicago εργασία κ.τ.λ. Το 2005 κατάθεσα στο Chicago στο (s.s.a για σύνταξη) 1ον κατέθεσα την κάρτα συντάξεως (s.s.a της Αμερικής) και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε 2 μήνες. 2ον επίσης κατέθεσα στο Chicago στο ίδιο γραφείο s.s.a την ίδια ώρα και την γερμανική κάρτα για την γερμανική σύνταξη την (κάρτα = A.O.K = Γερμανικό ΙΚΑ) και σε έξι (6) μήνες μου έστειλαν την μικρή Γερμανική Σύνταξη κ.τ.λ. 3ον στο ίδιο γραφείο s.s.a (αμερικάνικο ΙΚΑ) στο Chicago και την ίδια ώρα, μαζί με δύο (2) κάρτες κατέθεσα και τα δύο (2) Ελληνικά Βιβλία του Ελλ. Ι.Κ.Α, το βιβλίο Ενσήμων και το βιβλίο Ασθενείας.Και το γραφείο s.s.a κράτησε τα Βιβλία του ΙΚΑ και μου είπαν θα τα στείλουν στην Ελλάδα Υπηρεσιακώς και εμένα μου έδωσαν τα δύο φωτοαντίγραφα και ακόμα και άλλα χαρτιά με την Ελληνο-Αμερικάνικη Σύμβαση κ.τ.λ. Τα έχω μέχρις σήμερα στα χέρια μου. Και σαν ήρθα μετά λίγους μήνες μόνιμα στην Ελλάδα άρχισαν τα προβλήματα (και μεγάλα προβλήματα), πρώτον το ελλ. ΙΚΑ και μετά με τα ελλ. Δικαστήρια που υποστηρίζουν το ΙΚΑ (και μια ελλ. παροιμία λέει ο κόρακας δεν βγάζη κοράκου μάτι).Το Ελλ. ΙΚΑ, αυτή ή Επιτροπή του ΙΚΑ στην Πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσαν και παρουσιάστηκα εγώ στο γραφείο τους, με έβρισαν χυδαία και με αποκάλεσαν (γενίτσαρο που ήρθα στην Ελλάδα και ζητάω σύνταξη) τους έβρισα εγώ (άχρηστους) κ.τ.λ. Και το Ελλ. ΙΚΑ αφού έχει την πένα και η πένα έχει την δύναμη, μου έκανε 1ον μια πλαστογραφία και έχεται το documento, 2ον ένα σαμποτάζ γράφοντας και έστειλε γράμμα το γερμανικό ΙΚΑ (A.O.K) ότι δεν μου δίνει ελλ. σύνταξη διότι εγώ έχω εργαστεί στην Ελλάδα μόνο 32 μέρες κ.τ.λ. Εγώ έχω στα φωτοαντίγραφα μου 472 ένσημα και όχι 32 μέρες που έγραψε το ελλ. ΙΚΑ και έστειλε αυτό το μ… στο γερμανικό ΙΚΑ (ΑΟΚ) για να με εκδικηθεί και να μου κόψει η Γερμανία την μικρή γερμανική σύνταξη. Έχετε τα Γερμανικά γράμματα και είναι τα documenta. Kαι μου έστειλε γράμμα το Γερμανικό ΙΚΑ (A.O.K) και εγώ πήγα αυτοπροσώπως στην Stuttgart και με documenta που παρουσιάστηκα στην Γερμανική Επιτροπή και να μην μου κόψουν την μικρή Γερμανική Σύνταξη των 150 Ευρώ και εκεί στην επιτροπή με με documenta στον φάκελο που είχα ξ… το ελλ. ΙΚΑ και μαζί με αυτό ξ… τα ελληνικά δικαστήρια (…). Και μου είπε η γριά διευθύντ ρια (τέτοια δικαστήρια έχει ούτε Αφρική και είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη). Εγώ με τα λόγια αυτά (ντράπηκα). Και η επιτροπή κράτησε πολλά από τα φωτοαντίγραφα (…).Σύνταξη το Ελλ. ΙΚΑ κ.τ.λ. κ.τ.λ. Και μετά από 7-8 μήνες έλαβα και 2ο γράμμα από την Γερμανική Επιτροπή από την Stuttgart και μου γράφουν δεν μπορούν να με βοηθήσουν (αλλά δεν μου κόβουν την Γερμανική Σύνταξη διότι είναι νόμιμη). Φαίνεται όταν το Ελλ. ΙΚΑ πήρε το γράμμα με τα documenta από την Stuttgart και το ξ… θα απήντησε το Ελλ. ΙΚΑ στο Γερμανικό ΙΚΑ (A.O.K.) με τίποτες (...), και να μην ανακατεύετε το Γερμανικό ΙΚΑ (A.O.K.) στα χωράφια που είναι ελληνικά κ.τ.λ. και όλα αυτά τα documenta τα έχετε στο φάκελο αυτόν.Και όσο για την πλαστογραφία σε ένα χαρτί του Ελλ. ΙΚΑ δίχως να το διαβάσω το υπέγραψα (εδώ με εξαπάτησαν). Εγώ δεν τα έχασα τα παράδοσα στο s.s.a στο Chicago τα βιβλία μου του Ελλ. ΙΚΑ και έχω τα φωτοαντίγραφα κ.τ.λ.Όταν με κάλεσε η κυρία (...) στο γραφείο της στις 25-9-2018 στην οδό Λουκαρέως 14 Αμπελοκήπων, την επισκέφθηκα 3 ή 4 φορές και αφού κουβεντιάσαμε πολλά και διάφορα για την Ελλ. Δικαιοσύνη και για το Ελλ. ΙΚΑ μου είπε η κυρία (…) θα κάνει αυτεπαγγέλτως μήνυση στο Ελλ. ΙΚΑ, και έκανε την σύνταξη και εγώ την υπόγραψα.Και ερωτώ εσάς στις Εφημερίδες και ερωτώ και τα Ελλ. Δικαστήρια, τι έγινε αυτή η μήνυση της κ. (...); Πήγε στα σκουπίδια.Και εγώ ο Π. Κότσιρας όταν θα έρθει η ώρα θα διδάξω στο Ελλ. ΙΚΑ και στην Ελλ. Δικαιοσύνη τι παιδιά γεννάει Καλαμάτα και τι άνδρες μεγαλώνει το Chicago (…). Στο Σικάγο δεν ζητιανεύουμε το δίκαιο, το απαιτούμε.Οι δημόσιες υπηρεσίες (…) και ελλ. δικαστήρια μου φερθήκαν σε εμένα εδώ στην Ελλάδα που ήρθα και είμαι 20 χρόνια και με USA σύνταξη 2.614 τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από ½ εκατομμύρια δολάρια και μου φέρθηκαν (σαν ένα αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου). Και εγώ το σκυλί τώρα λίσσαξα και είμαι λυσσασμένο και θα πάω κάποια ημέρα στα γραφεία τους και θα τους δαγκώσω να λυσσάξουν και αυτοί.Ο ΛυσσασμένοςΠαναγιώτης Κότσιρας».