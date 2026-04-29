Ολόκληρη η απολογία του 89χρονου στην ΕΛΑΣ: Θα πήγαινα στο Στρασβούργο να τουφεκίσω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν ήθελα να σκοτώσω θα το είχα κάνει
Το protothema.gr φέρνει στο φως ολόκληρη την επιστολή που άφησε στα μέσα ενημέρωσης
Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς κινήθηκε μέχρι να φτάσει στο σημείο να πυροβολήσει στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, έδωσε ο 89χρονος άνδρας στην απολογία του στους αστυνομικούς, την οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr
Ο ηλικιωμένος Παναγιώτης Κ. ο οποίος είπε στον εισαγγελέα πως «θα έπρεπε να τον φοβάται» αφού «θα τουφεκίσει και αυτόν», έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη (30/4), ομολόγησε ενώπιον των αστυνομικών που τον συνέλαβαν πως είχε σχεδιάσει να επιτεθεί πριν από τα Χριστούγεννα και πως ήθελε να είναι χειμώνας για να κρύψει την κοντόκαννη καραμπίνα στην καπαρντίνα του, την οποία είχε αγοράσει έναντι 1.500 ευρώ από Ρομά στην επαρχία.
«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα αποφάσισα να πάω», ισχυρίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
Για την κοντόκαννη καραμπίνα με την οποία άνοιξε πυρ, υποστήριξε πως την αγόρασε για 1.500 ευρώ «πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, από κάτι γύφτους στο χωριό μου και εγώ την έκοψα, ξέρω γιατί ήμουν μηχανικός, δούλεψα σε εργοστάσιο και στην Αμερική, άνοιξα δικό μου μηχανουργείο. Έκοψα το κοντάκι και την κάννη και άλλαξα το κλείστρο».
Όσο για το περίστροφο που είχε όταν συνελήφθη, «το αγόρασα 2.000 ευρώ μαζί με τις σφαίρες, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, πάλι από κάτι γύφτους στο χωριό μου, μου έφεραν δυο-τρία για να διαλέξω και αγόρασα αυτό που βρήκατε πάνω μου, αυτό όμως δεν το πείραξα, το αγόρασα όπως το βρήκατε. Είχα ρίξει στα χωράφια μου στο σπίτι στο χωριό και με τα δύο όπλα».
Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών πως είχε τηλεφωνήσει για ταξί που είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για να τον πάρει από το σπίτι του το πρωί της επίθεσης, περί τις 08:30-09:00. «Με πήρε, μαζί μου είχα και μία βαλίτσα με ρούχα και με πήγε στο ΙΚΑ. Πέρασα την είσοδο χωρίς κάποιο έλεγχο, ο φύλακας ήταν εκεί αλλά δεν με έλεγξε, μίλαγε με άλλα άτομα».
Στον ΕΦΚΑ «πυροβόλησα για να κάνω ντόρο»
«Είχα πάει και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα αλλά δεν θυμάμαι ποιες ημέρες και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα. Τους είχα πάει ένα φάκελο με αποκόμματα εφημερίδων και την επόμενη μέρα με άλλο φάκελο την επιστολή μου. Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους έβριζα και ότι ήμουν διατεθειμένος να τους ντουφεκίσω και δεν μου μιλούσαν. Έφυγα και αποφάσισα να πάω σήμερα όπως σας είπα. Ανέβηκα στον 4ο όροφο και πυροβόλησα δύο φορές τους υπαλλήλους, όχι για να τους σκοτώσω, αλλά για να κάνω ντόρο», ισχυρίστηκε ενώπιον των αστυνομικών.
«Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί για το Εφετείο. Πήνα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Και εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω κανένα και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα», ισχυρίστηκε. Ο 89χρονος ανέφερε πως μπήκε στα δικαστήρια «από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί».
Στο Πρωτοδικείο «αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα»
«Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα τρεις φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω γιατί δεν το χρειαζόμουν πια και έφυγα. Πριν μπω, πέταξα περίπου 5-10 φυσίγγια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πίσω από κάτι τσίγκους στην είσοδο του Εφετείου που έχει κάτι φυτά. Μετά όταν έφευγα ξέχασα να ρίξω τα γράμματα μέσα και γύρισα και τα πέταξα στο γρασίδι», συμπλήρωσε.
Πήγε στην Πάτρα με 300 ευρώ«Όταν βγήκα από το Εφετείο πήρα ταξί που περνούσε και του είπα να με πάει στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας στον Κηφισό. Είπα στον οδηγό ότι ήθελα να πάω στη Καλαμάτα, αλλά εγώ ήθελα να πάω στην Πάτρα. Στο δρόμο, κουβέντα στη κουβέντα, ρώτησα το ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε. Με άφησε στο καινούργιο λιμάνι και έβγαλα εισιτήριο για σήμερα το βράδυ να πάω στην Ανκόνα», ισχυρίστηκε.
Στη συνέχεια «προσπάθησα να κάνω ανάληψη από το ΑΤΜ, όμως δεν τα κατάφερα. Χτύπησα την πόρτα και η υπάλληλος μου είπε ότι δεν γινόταν από το μηχάνημα και έπρεπε να πάω αύριο. Πήγα σε ένα πρακτορείο και άλλαξα το εισιτήριο μου για αύριο. Ήθελα να πάω στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να ντουφεκίσω και τους υπαλλήλους εκεί, γιατί μου έστειλαν ένα γράμμα και με κορόιδευαν και αυτοί».
«Ήθελα να τουφεκίσω τους υπαλλήλους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο»
«Πήγα σε ξενοδοχείο για να ξεκουραστώ, αλλά δεν είχε δωμάτιο και μου είπαν να ξαπλώσω στο καναπέ για να ξεκουραστώ και ξάπλωσα για καμιά ώρα. Σκέφτηκα ότι εάν αύριο δεν μου έδινε χρήματα η τράπεζα, έχω λογαριασμό σε δολάρια αλλά δεν είχα μαζί μου τον αριθμό του λογαριασμού, θα έχανα το καράβι, είχα ρίξει τις ντουφεκιές μου και είτε θα πήγαινα φυλακή στη Γαλλία ή στην Ελλάδα, αποφάσισα να πάω στα ΚΤΕΛ και να πάω στο χωριό μου. Μόλις βγήκα από το ξενοδοχείο με έπιασαν οι αστυνομικοί. Πάνω μου είχα το περίστροφο και 10 σφαίρες», ισχυρίστηκε.
Υπενθυμίζεται πως ο 89χρονος απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης επιστολή, στην οποία περιέγραφε τη ζωή του και τους λόγους για τους οποίους επιτέθηκε.
Η επιστολή που άφησε ο 89χρονος
Στην επιστολή του αναφέρει:
Κύριοι των εφημερίδων καλημέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Κότσιρας (…) Αν. Πατήσια. Γεννήθηκα στο χωριό Χανδρινού Μεσσηνίας το 1937. Πήγα Στρατιώτης 1959-1961. Το 1969 πήγα Γερμανία (Βερολίνο δουλειά και σχολή). Το 1970 ταξίδεψα ΗΠΑ και εγκαταστάθηκα στο Chicago εργασία κ.τ.λ. Το 2005 κατάθεσα στο Chicago στο (s.s.a για σύνταξη) 1ον κατέθεσα την κάρτα συντάξεως (s.s.a της Αμερικής) και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε 2 μήνες. 2ον επίσης κατέθεσα στο Chicago στο ίδιο γραφείο s.s.a την ίδια ώρα και την γερμανική κάρτα για την γερμανική σύνταξη την (κάρτα = A.O.K = Γερμανικό ΙΚΑ) και σε έξι (6) μήνες μου έστειλαν την μικρή Γερμανική Σύνταξη κ.τ.λ. 3ον στο ίδιο γραφείο s.s.a (αμερικάνικο ΙΚΑ) στο Chicago και την ίδια ώρα, μαζί με δύο (2) κάρτες κατέθεσα και τα δύο (2) Ελληνικά Βιβλία του Ελλ. Ι.Κ.Α, το βιβλίο Ενσήμων και το βιβλίο Ασθενείας.
Και το γραφείο s.s.a κράτησε τα Βιβλία του ΙΚΑ και μου είπαν θα τα στείλουν στην Ελλάδα Υπηρεσιακώς και εμένα μου έδωσαν τα δύο φωτοαντίγραφα και ακόμα και άλλα χαρτιά με την Ελληνο-Αμερικάνικη Σύμβαση κ.τ.λ. Τα έχω μέχρις σήμερα στα χέρια μου. Και σαν ήρθα μετά λίγους μήνες μόνιμα στην Ελλάδα άρχισαν τα προβλήματα (και μεγάλα προβλήματα), πρώτον το ελλ. ΙΚΑ και μετά με τα ελλ. Δικαστήρια που υποστηρίζουν το ΙΚΑ (και μια ελλ. παροιμία λέει ο κόρακας δεν βγάζη κοράκου μάτι).
Το Ελλ. ΙΚΑ, αυτή ή Επιτροπή του ΙΚΑ στην Πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσαν και παρουσιάστηκα εγώ στο γραφείο τους, με έβρισαν χυδαία και με αποκάλεσαν (γενίτσαρο που ήρθα στην Ελλάδα και ζητάω σύνταξη) τους έβρισα εγώ (άχρηστους) κ.τ.λ. Και το Ελλ. ΙΚΑ αφού έχει την πένα και η πένα έχει την δύναμη, μου έκανε 1ον μια πλαστογραφία και έχεται το documento, 2ον ένα σαμποτάζ γράφοντας και έστειλε γράμμα το γερμανικό ΙΚΑ (A.O.K) ότι δεν μου δίνει ελλ. σύνταξη διότι εγώ έχω εργαστεί στην Ελλάδα μόνο 32 μέρες κ.τ.λ. Εγώ έχω στα φωτοαντίγραφα μου 472 ένσημα και όχι 32 μέρες που έγραψε το ελλ. ΙΚΑ και έστειλε αυτό το μ… στο γερμανικό ΙΚΑ (ΑΟΚ) για να με εκδικηθεί και να μου κόψει η Γερμανία την μικρή γερμανική σύνταξη. Έχετε τα Γερμανικά γράμματα και είναι τα documenta. Kαι μου έστειλε γράμμα το Γερμανικό ΙΚΑ (A.O.K) και εγώ πήγα αυτοπροσώπως στην Stuttgart και με documenta που παρουσιάστηκα στην Γερμανική Επιτροπή και να μην μου κόψουν την μικρή Γερμανική Σύνταξη των 150 Ευρώ και εκεί στην επιτροπή με με documenta στον φάκελο που είχα ξ… το ελλ. ΙΚΑ και μαζί με αυτό ξ… τα ελληνικά δικαστήρια (…). Και μου είπε η γριά διευθύντ ρια (τέτοια δικαστήρια έχει ούτε Αφρική και είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη). Εγώ με τα λόγια αυτά (ντράπηκα). Και η επιτροπή κράτησε πολλά από τα φωτοαντίγραφα (…).
Σύνταξη το Ελλ. ΙΚΑ κ.τ.λ. κ.τ.λ. Και μετά από 7-8 μήνες έλαβα και 2ο γράμμα από την Γερμανική Επιτροπή από την Stuttgart και μου γράφουν δεν μπορούν να με βοηθήσουν (αλλά δεν μου κόβουν την Γερμανική Σύνταξη διότι είναι νόμιμη). Φαίνεται όταν το Ελλ. ΙΚΑ πήρε το γράμμα με τα documenta από την Stuttgart και το ξ… θα απήντησε το Ελλ. ΙΚΑ στο Γερμανικό ΙΚΑ (A.O.K.) με τίποτες (...), και να μην ανακατεύετε το Γερμανικό ΙΚΑ (A.O.K.) στα χωράφια που είναι ελληνικά κ.τ.λ. και όλα αυτά τα documenta τα έχετε στο φάκελο αυτόν.
Και όσο για την πλαστογραφία σε ένα χαρτί του Ελλ. ΙΚΑ δίχως να το διαβάσω το υπέγραψα (εδώ με εξαπάτησαν). Εγώ δεν τα έχασα τα παράδοσα στο s.s.a στο Chicago τα βιβλία μου του Ελλ. ΙΚΑ και έχω τα φωτοαντίγραφα κ.τ.λ.
Όταν με κάλεσε η κυρία (...) στο γραφείο της στις 25-9-2018 στην οδό Λουκαρέως 14 Αμπελοκήπων, την επισκέφθηκα 3 ή 4 φορές και αφού κουβεντιάσαμε πολλά και διάφορα για την Ελλ. Δικαιοσύνη και για το Ελλ. ΙΚΑ μου είπε η κυρία (…) θα κάνει αυτεπαγγέλτως μήνυση στο Ελλ. ΙΚΑ, και έκανε την σύνταξη και εγώ την υπόγραψα.
Και ερωτώ εσάς στις Εφημερίδες και ερωτώ και τα Ελλ. Δικαστήρια, τι έγινε αυτή η μήνυση της κ. (...); Πήγε στα σκουπίδια.
Και εγώ ο Π. Κότσιρας όταν θα έρθει η ώρα θα διδάξω στο Ελλ. ΙΚΑ και στην Ελλ. Δικαιοσύνη τι παιδιά γεννάει Καλαμάτα και τι άνδρες μεγαλώνει το Chicago (…). Στο Σικάγο δεν ζητιανεύουμε το δίκαιο, το απαιτούμε.
Οι δημόσιες υπηρεσίες (…) και ελλ. δικαστήρια μου φερθήκαν σε εμένα εδώ στην Ελλάδα που ήρθα και είμαι 20 χρόνια και με USA σύνταξη 2.614 τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από ½ εκατομμύρια δολάρια και μου φέρθηκαν (σαν ένα αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου). Και εγώ το σκυλί τώρα λίσσαξα και είμαι λυσσασμένο και θα πάω κάποια ημέρα στα γραφεία τους και θα τους δαγκώσω να λυσσάξουν και αυτοί.
Ο Λυσσασμένος
Παναγιώτης Κότσιρας».
