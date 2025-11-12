Κουταΐσι - Περιστέρι 53-101: Διπλό πρόκρισης στην Τιφλίδα
Το Περιστέρι εξασφάλισε την 2η θέση στον όμιλο του Europe Cup και μαζί και την πρόκριση στην επόμενη φάση
Με απόλυτη κυριαρχία και σαφή διάθεση επιβολής, το Περιστέρι πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση στη Γεωργία, συντρίβοντας την Κουταΐσι με 101-53, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup.
Με το αποψινό σπουδαίο διπλό η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-1 και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του 5ου ομίλου που δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 1-4.
Από τα πρώτα λεπτά, η ελληνική ομάδα έδειξε πως είχε έρθει αποφασισμένη για τη νίκη. Με ενέργεια, ταχύτητα και καθαρό μυαλό, οι «κυανοκίτρινοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, μην αφήνοντας περιθώρια αμφισβήτησης στους γηπεδούχους.
Ο Καρντένας αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό του Περιστερίου, φτάνοντας διψήφιο αριθμό πόντων από νωρίς, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και ο Τουμπέργκεν, που πρόσθεσε 18 πόντους. Η σφιχτή άμυνα της ελληνικής ομάδας περιόρισε αποτελεσματικά τις επιθετικές επιλογές του Κουταΐσι, οδηγώντας το παιχνίδι σε μονόλογο του Περιστερίου.
Η εικόνα του αγώνα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο ημίχρονο, με το Περιστέρι να προηγείται με +25, έχοντας καθαρίσει ουσιαστικά τη νίκη. Στο δεύτερο μέρος, το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με όλους τους παίκτες να συμβάλλουν στο υψηλό επίπεδο απόδοσης.
Τα δεκάλεπτα: 16-22, 23-48, 39-74, 53-101
Διαιτητές: Εντίς, Χότζικ, Μπορούσας
Οι συνθέσεις:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 8 (2), Καρντένας 14, Τούμπεργκεν 18 (3), Πετράκης 4, Πέιν 8, Μουράτος 6 (1), Θωμάκος 9 (3), Τζιάλας 2, Αμπερκρόμπι 12 (2), Κακλαμανάκης 10, Χάρις 4, Παπαγεωργίου 6 (2).
ΚΟΥΤΑΪΣΙ(Τουγκούσι): Μπερεκασβίλι, Καβταράτζε 5, Μπράουνινγκ, Σοσέλια 11 (1), Μπόικιν 13 (3), Αλαβίτζε 12 (1), Τσεισβίλι 2, Νταλισβίλι 5, Σουλαμπερίτζε 3 (1), Νταρμπαίτζε, Γκίλσον 2.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
