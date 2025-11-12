Το απίθανο buzzer beater του Μουράτου από τη μια στην άλλη πλευρά του γηπέδου στο Κουταΐσι - Περιστέρι, βίντεο
Περιστέρι Βασίλης Μουράτος

Το απίθανο buzzer beater του Μουράτου από τη μια στην άλλη πλευρά του γηπέδου στο Κουταΐσι - Περιστέρι, βίντεο

Ο Έλληνας εκτέλεσε στα 0.3'' πριν το φινάλε του ημιχρόνου στην Τιφλίδα

Το απίθανο buzzer beater του Μουράτου από τη μια στην άλλη πλευρά του γηπέδου στο Κουταΐσι - Περιστέρι, βίντεο
Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε ο Βασίλης Μουράτος το ημίχρονο στο παιχνίδι του Περιστερίου με την Κουταΐσι για την 5η αγωνιστική του Fiba Europe Cup στην Τιφλίδα της Γεωργίας. 

Ο Έλληνας άσος είδε ότι το ρολόι έγραψε 0.3" για το ημίχρονο και αποφάσισε να σουτάρει. Σηκώθηκε και ευστόχησε από τη μια άκρη του γηπέδου στην άλλη γράφοντας το  23-48!

Ένα από τα πιο... μάγκικα buzzer beater δια χειρός Μουράτου. 


