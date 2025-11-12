Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Το απίθανο buzzer beater του Μουράτου από τη μια στην άλλη πλευρά του γηπέδου στο Κουταΐσι - Περιστέρι, βίντεο
Το απίθανο buzzer beater του Μουράτου από τη μια στην άλλη πλευρά του γηπέδου στο Κουταΐσι - Περιστέρι, βίντεο
Ο Έλληνας εκτέλεσε στα 0.3'' πριν το φινάλε του ημιχρόνου στην Τιφλίδα
Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε ο Βασίλης Μουράτος το ημίχρονο στο παιχνίδι του Περιστερίου με την Κουταΐσι για την 5η αγωνιστική του Fiba Europe Cup στην Τιφλίδα της Γεωργίας.
Ο Έλληνας άσος είδε ότι το ρολόι έγραψε 0.3" για το ημίχρονο και αποφάσισε να σουτάρει. Σηκώθηκε και ευστόχησε από τη μια άκρη του γηπέδου στην άλλη γράφοντας το 23-48!
Ένα από τα πιο... μάγκικα buzzer beater δια χειρός Μουράτου.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Ο Έλληνας άσος είδε ότι το ρολόι έγραψε 0.3" για το ημίχρονο και αποφάσισε να σουτάρει. Σηκώθηκε και ευστόχησε από τη μια άκρη του γηπέδου στην άλλη γράφοντας το 23-48!
Ένα από τα πιο... μάγκικα buzzer beater δια χειρός Μουράτου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα