Λαπόρτα: Μη ρεαλιστική η επιστροφή Μέσι, δεν μετανιώνω για την αποχώρησή του
Λαπόρτα: Μη ρεαλιστική η επιστροφή Μέσι, δεν μετανιώνω για την αποχώρησή του
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε για την επίσκεψη του Μέσι στο Καμπ Νου και σημείωσε πως θα είναι για πάντα το σπίτι του Αργεντινού
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, δήλωσε ότι οι «εικασίες» για μια πιθανή επιστροφή του Λιονέλ Μέσι, ως παίκτης είναι «μη ρεαλιστικές».
Σε συνέντευξή του στο Catalunya Radio, ο Ζοάν Λαπόρτα, όταν ρωτήθηκε για το αινιγματικό μήνυμα του Μέσι μετά την αυθόρμητη επίσκεψή του στο «Καμπ Νου», επανέλαβε ότι θα ήταν υπέροχο να διοργανωθεί ένας αγώνας ως «φόρος τιμής» στον διάσημο Αργεντινο στο νέο «Καμπ Νου», αλλά ότι οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα δεν πρέπει να τρέφουν μάταια ελπίδες για την επιστροφή του ειδώλου τους.
«Τα πράγματα δεν τελείωσαν όπως θα θέλαμε. Αν, με κάποιο τρόπο, αυτός ο φόρος τιμής μπορεί να αντισταθμίσει ό,τι δεν έγινε, πιστεύω ότι αυτό θα ήταν καλό. Αλλά με τον τεράστιο σεβασμό που έχω για τον Μέσι, για όλους τους επαγγελματίες του συλλόγου και τα μέλη, πιστεύω ότι οι εικασίες για μια πιθανή επιστροφή ως παίκτης είναι μη ρεαλιστικές», εξήγησε.
Ο οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας», ο οποίος έφυγε απρόθυμα από την ομάδα των παιδικών του χρόνων για οικονομικούς λόγους το 2021 πριν ενταχθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν, έγραψε στο Instagram την Κυριακή ότι ήθελε να «επιστρέψει» στο Καμπ Νου, «και όχι απλώς για να αποχαιρετήσει ως παίκτης».
Επανέλαβε επίσης την επιθυμία του να επιστρέψει για να ζήσει στη Βαρκελώνη σε συνέντευξή του χθες (11/11) στην εφημερίδα «Sport», μετά την αυθόρμητη επίσκεψή του στο θρυλικό καταλανικό στάδιο, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό ανακαίνιση.
«Δεν ήξερα ότι θα ερχόταν, αλλά το Spotify Camp Nou είναι το σπίτι του. Νομίζω ότι ήταν μια μικρή, αυθόρμητη και φιλική , γοητευτική χειρονομία», δήλωσε ο Ζοάν Λαπόρτα.
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα διαβεβαίωσε ότι ο σύλλογος «εργάζεται αυτή τη στιγμή» για να διασφαλίσει ότι ο Μέσι «θα λάβει τον μεγαλύτερο φόρο τιμής στον κόσμο» μόλις ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του «Καμπ Νου», μπροστά σε «105.000 θεατές».
Πάντως απαντώντας σχετικά, σε ερώτηση για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα, είπε:
«Δεν το μετανιώνω. Η Μπαρτσελόνα προηγείται όλων. Δεν ήταν γραφτό να γίνει. Αλλά αν ο φόρος τιμής βοηθάει, τότε είναι φανταστικό».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
