Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Η φωτογραφία του Μπαρτζώκα με τον Καουάι Λέοναρντ: «Respect recognizes respect»
Η φωτογραφία του Μπαρτζώκα με τον Καουάι Λέοναρντ: «Respect recognizes respect»
«Ήταν τιμή μας να είσαι στο ΣΕΦ» έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτησή της
Στο ΣΕΦ βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο σταρ του ΝΒΑ, Καουάι Λέοναρντ, για να παρακολουθήσει από κοντά τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που έληξε με νικητές τους ερυθρόλευκους.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο σταρ του ΝΒΑ φωτογραφήθηκε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα.
«Respect recognizes respect» έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναρτώντας τη σχετική φωτογραφία.
«Ήταν τιμή μας να σε υποδεχθούμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να μάθουμε ότι είσαι υποστηρικτής της ομάδας μας» καταλήγει η ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο σταρ του ΝΒΑ φωτογραφήθηκε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα.
«Respect recognizes respect» έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναρτώντας τη σχετική φωτογραφία.
«Ήταν τιμή μας να σε υποδεχθούμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να μάθουμε ότι είσαι υποστηρικτής της ομάδας μας» καταλήγει η ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.
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