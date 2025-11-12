Με ρεκόρ 152 πόντων η νίκη των Τζαζ επί των Πέισερς - Δείτε βίντεο
SPORTS
Γιούτα Τζαζ Ιντιάνα Πέισερς

Με ρεκόρ 152 πόντων η νίκη των Τζαζ επί των Πέισερς - Δείτε βίντεο

Ο Λάουρι Μάρκανεν ηγήθηκε επιθετικά των Τζαζ σημειώνοντας 35 πόντους

Με ρεκόρ 152 πόντων η νίκη των Τζαζ επί των Πέισερς - Δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Γιούτα Τζαζ πέτυχαν τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα φέτος, επικρατώντας των Ιντιάνα Πέισερς με 152-128!

Ο Λάουρι Μάρκανεν ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 35 πόντους, ενώ ο rookie Έις Μπέιλι και ο Σβι Μίχαλιουκ πρόσθεσαν από 20 πόντους ο καθένας.

Από την άλλη πλευρά, οι Πέισερς υποχώρησαν στο 1-10, ισοφαρίζοντας το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία του οργανισμού από τη σεζόν 1988/89. Ο Πασκάλ Σιάκαμ με 27 πόντους και ο Άαρον Νέσμιθ με 17 προσπάθησαν να κρατήσουν ανταγωνιστική την Ιντιάνα, η οποία διαθέτει το χειρότερο offensive rating στη λίγκα.

Indiana Pacers vs Utah Jazz Full Game Highlights - November 11, 2025 | NBA Season


Τα δωδεκάλεπτα: 38-34, 70-57, 114-91, 152-128

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα

O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών

Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο

Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης