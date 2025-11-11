Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ινιέστα: Κατηγορείται για οικονομική απάτη ύψους 500.000 ευρώ στο Περού
Στο επίκεντρο έρευνας για απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ βρίσκεται ο Αντρές Ινιέστα, με τις αρχές του Περού να τον κατηγορούν για ζημιές σε τοπικούς επιχειρηματίες.
Αντιμέτωπος με κατηγορίες για απάτη ύψους άνω των 500.000 ευρώ στο Περού, βρίσκεται άλλοτε αστέρας της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, Αντρές Ινιέστα.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία της χώρας άνοιξε έρευνα εις βάρος της εταιρείας «Never Say Never», της οποίας ο Ινιέστα είναι συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης. Το ποσό που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ανέρχεται περίπου στις 518.000 ευρώ.
Η υπόθεση αφορά επενδύσεις Περουβιανών επιχειρηματιών και εταιρειών, οι οποίοι κατέθεσαν 600.000 δολάρια στις εταιρείες που σχετίζονται με τον Ισπανό πρώην μέσο. Τα χρήματα προορίζονταν για τη διοργάνωση αθλητικών και μουσικών εκδηλώσεων, οι οποίες όμως, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
Λίγο αργότερα, η «Never Say Never» κήρυξε πτώχευση, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην λάβουν πίσω τα κεφάλαιά τους. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το όνομα και η εικόνα του Ινιέστα χρησιμοποιήθηκαν για να προσελκύσουν συμμετοχές και να δώσουν αξιοπιστία στο εγχείρημα.
Η εισαγγελία του Περού αναφέρει πως η φήμη και το κύρος του πρώην άσου της Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκαν αθέμιτα για εμπορικούς σκοπούς.
Από την πλευρά του, ο Ινιέστα δεν έχει προχωρήσει σε προσωπική δήλωση, ωστόσο η εταιρεία του εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας τις κατηγορίες.
«Λυπούμαστε που δημοσιεύτηκαν κακόβουλα αυτές οι πληροφορίες με σκοπό να εκμεταλλευτούν την εικόνα ενός δημόσιου προσώπου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως «είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές του Περού θα διαλευκάνουν σύντομα την υπόθεση».
🚨🚨| BREAKING: Andrés Iniesta is facing accusations of FRAUD after allegedly deceiving Peruvian businessmen out of at least €500,000. 💰🇪🇸— CentreGoals. (@centregoals) November 11, 2025
[@telegraaf] pic.twitter.com/3AcCfoFnx1
